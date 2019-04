Fiscais e GCM impedem ocupação irregular em terreno na Estância Angelina

O Departamento de Fiscalização de Posturas da Prefeitura de Suzano, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e a Guarda Civil Municipal (GCM) realizaram na manhã desta quinta-feira,25, uma operação para impedir a ocupação irregular de um terreno no bairro Estância Angelina, no distrito de Palmeiras.

A área, localizada na rua Domingo Pazini, foi alvo de queixas por parte da comunidade porque nela estariam sendo construídas moradias clandestinas. Ao chegarem, as autoridades encontraram máquinas e materiais e constataram a tentativa de se erguer um muro com 1,5 metro de altura, além de seis indivíduos que atuavam no local, mas que conseguiram escapar para a mata.

Após breve pesquisa, descobriu-se que o terreno já havia sido alvo de problemas similares. Inclusive, o proprietário chegou a requisitar junto à Justiça a reintegração de posse do imóvel.

Segundo o diretor de Fiscalização de Posturas de Suzano, Edson Tavares, as ações para coibir a grilagem de terras e a ocupação irregular em áreas de preservação ambiental continuarão indefinidamente. “A administração municipal reitera seu compromisso de combater qualquer tentativa de ocupação irregular em áreas protegidas em nossa cidade”, afirmou.

Os munícipes que quiserem prestar queixas e apresentar denúncias sobre ocorrências semelhantes podem procurar o Departamento de Fiscalização de Posturas (4745-2046) ou a Secretaria de Meio Ambiente (4745-2055), ambas localizadas no Centro Unificado de Serviços, o Centrus (avenida Paulo Portela, 210 – Centro). O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.