Fiscais flagram assentamento ilegal na estrada Santa Mônica

A Prefeitura de Suzano interveio, na manhã dessa quinta-feira (17), em um assentamento ilegal na região do Jardim Suzanópolis, próximo ao limite com Poá. Agentes do Departamento de Fiscalização de Posturas e da Secretaria Municipal de Governo constataram a presença de barracos em uma área de preservação ambiental (APA) na estrada Santa Mônica, ao lado do rio Guaió e do Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas (SP-21).

O local já havia sido vistoriado pelos fiscais há cerca de três meses, mas desta vez foram encontrados acessos para dentro da mata e algumas instalações precárias. Presentes no local estavam duas mulheres e uma criança de quatro anos. O Departamento de Fiscalização de Posturas informou a elas que ali se tratava de uma APA e que não deveria ser ocupada. Os responsáveis pelo assentamento deverão deixar o local em até duas semanas e receberão acompanhamento dos órgãos da Prefeitura de Suzano.

Segundo o diretor do setor, Edson Tavares, a administração municipal irá monitorar aquela região com atenção. “O trabalho será desenvolvido com as famílias que estão no local, mediante as alternativas que temos, e também acompanharemos de perto para que este local não volte a ser ocupado, uma vez que não está apto a receber moradias”, explicou.

Denúncias ao Departamento de Fiscalização de Posturas da Prefeitura de Suzano podem ser feitas pelo telefone (11) 4745-2046. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, entre 9 e 17 horas.