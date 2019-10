Fiscais iniciam vistoria em 120 ônibus do transporte municipal de Suzano

A Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana de Suzano iniciou nesta quinta-feira (17) a vistoria de todos os 120 ônibus que compõem a frota utilizada para o transporte público municipal regular na cidade. Só no primeiro dia, 13 veículos foram inspecionados e a previsão é de que todo o trabalho seja concluído em até duas semanas. A ação ocorre anualmente com a finalidade de atestar as condições de operação e garantir a segurança para passageiros e funcionários.

A vistoria é realizada por fiscais da secretaria na sede da concessionária responsável pelo serviço, a Radial Transporte, que fica na avenida Jorge Bei Maluf, 409, na Vila Theodoro. São analisados faróis, pneus, rodas, buzina, limpador e lavador de para-brisa, portas, espelhos, janelas, bancos, painel, entre outros. Após a conferência e a aprovação, será emitido um alvará para cada ônibus atestando a regularidade e também fixado um selo garantindo que está em condições de ser utilizado. Caso haja a reprovação de algum item, a empresa é notificada a tomar as providências necessárias e uma nova vistoria é agendada para confirmar a reparação do problema.

“Esta é uma vistoria que fazemos todo ano, como forma de verificar se tudo está em ordem e para dar um respaldo à população de que a frota do transporte regular é segura e pode ser utilizada com toda a tranquilidade. Paralelamente a esse trabalho que fazemos, a concessionária realiza manutenções preventivas rotineiramente em todos os aspectos possíveis, como mecânica, elétrica, funilaria, tapeçaria, borracharia e molas”, explicou o coordenador de Transportes da pasta, Rafael Pacheco, que acompanhou o primeiro dia de vistoria dos fiscais ao lado do responsável pelo Departamento de Sinistro da Radial, Gilmar Silva.