Fiscais interditam lojas com documentação irregular no Centro e no Dona Benta

O Departamento de Fiscalização de Posturas da Prefeitura de Suzano, com o auxílio da Força Tática e das Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicleta (Rocam) da Polícia Militar, promoveu na tarde desta terça-feira (18) uma operação contra estabelecimentos comerciais com documentação irregular.

No total, foram interditadas e lacradas seis lojas, sendo cinco na rua Benjamin Constant, no centro, e uma na avenida Francisco Marengo, no Jardim Dona Benta. A operação contou com a participação de oito fiscais da administração municipais e 12 policiais militares.

Dois dos estabelecimentos verificados pelas autoridades não tinham o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), que atesta que os imóveis não apresentam riscos. As outras quatro lojas não estavam com a documentação exigida pela Prefeitura de Suzano em dia. Diante das irregularidades, os locais foram fechados.

Nesta quarta-feira (19), alguns dos proprietários autuados no dia anterior compareceram ao Departamento de Fiscalização de Posturas, localizado no Centro Unificado de Serviços (Centrus), para iniciar o processo de regularização. O prazo para apresentação dos documentos necessários é de 30 dias, e caso não haja nenhuma providência para a adequação burocrática, os pontos comerciais permanecerão lacrados.

Segundo o diretor de Fiscalização de Posturas, Edson Tavares, as medidas foram tomadas para garantir o bem-estar e a segurança dos frequentadores dessas lojas. “Esta foi uma operação para evitar que locais inadequados possam afetar a população neste período em que muitas pessoas estão nas ruas para as compras de Natal. Continuaremos realizando ações semelhantes até o fim do ano para garantir o funcionamento do comércio regularizado em Suzano”, explicou.