Fiscais procuram cão vítima de maus-tratos em condomínio residencial de Suzano

Fiscais da Secretaria de Meio Ambiente de Suzano realizaram buscas para resgatar um cão vítima de maus-tratos, em um condomínio residencial, no centro da cidade. A visita foi feita nesta sexta-feira (22). O animal não foi encontrado, tampouco a proprietária do apartamento, que teria deixado o cão na varanda, em uma situação de abandono. O ativista e vereador Lisandro Frederico (PSD) acompanha o caso.

O abandono viralizou na internet. Fotos e vídeos mostram a situação do animal, que está mantido em uma varanda; sem comida, água e, também, em meio a muitas fezes. As publicações geraram comoção e chegaram a ativistas de direitos dos animais.

Lisandro Frederico é um deles. Em uma postagem no perfil do ativista, ele conta que o caso gerou inúmeras mensagens à página pessoal. Diz ainda que fisciais foram ao local, contudo, não encontraram o animal, tampouco a responsável pelo imóvel. "A Prefeitura deixou uma notificação e, também, uma convocação para a tutora procurar a pasta de Meio Ambiente", acrescentou.

Segundo Frederico, o problema é antigo. Desde dezembro do ano passado, o ativista recebe queixas a respeito dos maus-tratos ao cão. "Aproveito para lembrar que tomei conhecimento deste caso ainda no ano passado, por meio de um pedido da própria síndica do condomínio, que enfrentava dificuldades em solucionar a questão. Em dezembro de 2018 oficiamos a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, responsável pela fiscalização de maus-tratos aos animais na cidade e, de acordo com a resposta que tivemos na época, uma equipe foi até o local e notificou a responsável pelo imóvel", explicou ele.

"Continuo acompanhando e vou solicitar que o pardeiro desse animal seja descoberto", enfatiza Lisandro.

O DS enviou e aguarda posicionamento da Prefeitura a respeito do tema.