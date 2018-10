Fiscais recolhem uma tonelada de sucata e entulho em frente a ferro-velho irregular

Pela quarta vez desde o final do ano passado, o Departamento de Fiscalização de Posturas da Prefeitura de Suzano flagrou o despejo irregular de sucata e entulho em uma calçada na avenida Major Pinheiro Fróes, no Parque Maria Helena, nesta quinta-feira (25). Ao todo, foi recolhida cerca de uma tonelada de materiais em frente a um ferro-velho que atua ilegalmente, já que não tem qualquer alvará municipal de funcionamento (não é permitido esse tipo de atividade comercial naquele endereço) e o imóvel é invadido.

A ação foi desencadeada na manhã desta quinta-feira durante ronda rotineira dos fiscais. Logo, o diretor do Departamento de Fiscalização de Posturas, Edson Tavares, acionou a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), a Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal (GCM). O responsável foi novamente autuado e todo o material flagrado retirado. “A situação causava transtornos e riscos, pois a vizinhança reclamava da presença de ratos e insetos e muita gente tinha que desviar para a avenida ao passar por ali”, explicou.

A intenção do Departamento de Fiscalização de Posturas é conseguir em breve autorização da Justiça para que os materiais que estão no interior do estabelecimento sejam retirados, uma vez que, segundo Tavares, podem proporcionar algum perigo à comunidade local. “Com essa permissão, poderíamos adentrar e verificar o que realmente há no local para tomar as medidas necessárias e garantir a segurança e a tranquilidade para os vizinhos. Além disso, também vamos o quanto antes localizar e notificar o verdadeiro proprietário do imóvel”, comentou. Após a ação, o ferro-velho foi novamente lacrado.

Quem quiser fazer alguma denúncia ou prestar queixa sobre esse ou outros casos pode entrar em contato com o setor pelo telefone (11) 4745-2046, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.