Fiscalização ambiental em Suzano se reforça com Grupo Integrado do Alto Tietê

O trabalho de fiscalização ambiental em Suzano se tornou referência na região desde que o Grupo de Fiscalização Integrada do Alto Tietê Cabeceiras (GFI-ATC) iniciou suas atividades, em abril de 2022. A partir desta data, a atuação conjunta entre a prefeitura, órgãos estaduais e conselhos de classe garantiram a interrupção de crimes ambientais em mais de 38 oportunidades, contabilizando quase uma ação por mês no período.

Em cada uma das ações conduzidas pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, estiveram presentes representantes da Polícia Militar Ambiental, do Grupamento de Proteção Ambiental (GPA) da Guarda Civil Municipal (GCM); do Departamento de Fiscalização de Posturas da prefeitura; da Fiscalização Municipal de Obras, Coordenadoria de Fiscalização e Biodiversidade (CFB); e da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb); além de integrantes dos Conselhos Regionais dos Corretores de Imóveis (Creci) e de Engenharia e Agronomia (Crea-SP) e Arquitetos (CAU).

Planos

Suzano também celebra as iniciativas voltadas à qualidade da vivência urbana no contexto ambiental com os instrumentos de curto, médio e longo prazo que estão sendo desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação. Vale destacar, nesse aspecto, os planos que são voltados à redução de ilhas de calor e para aumento das áreas livres e verdes, desenvolvidos em parceria com a Universidade Presbiteriana Mackenzie e que compõem o Plano de Arborização Urbana, que atualmente está em elaboração pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

O objetivo tem sido mapear a cidade sob a lógica das áreas mais vulneráveis em razão da deficiência de espécies arbóreas (vegetação), permitindo que a administração municipal possa identificar os bairros mais quentes, que poderão receber ações de controle das altas temperaturas pela presença de novas árvores.

Para o secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang, o trabalho em prol de uma Suzano cada vez mais sustentável segue de forma contínua. "Desde 2017, a nossa cidade vive um novo tempo no que se refere à Gestão Ambiental. Temos em nossa história recente grandes conquistas, sobretudo no combate aos crimes ambientais e na garantia de mais políticas públicas. Foram mais de 12 mil árvores plantadas, a criação de um Viveiro Municipal e a implantação do Parque do Mirante, com uma grande área de conservação ambiental. E seguimos atuando por mais conquistas", disse.

O prefeito Pedro Ishi reforçou que o conjunto de ações que estão sendo implementadas mostra que a cidade tem zelo pela qualidade ambiental e pelo bem-estar dos munícipes. “O incentivo à arborização começou na gestão do sempre prefeito Rodrigo Ashiuchi e tem seguido em nossa gestão. Temos abraçado os projetos e programas que enxergam a condição dos moradores em todo esse contexto para que consigamos preservar os nossos recursos naturais e reforçar a cobertura vegetal. Suzano tem se tornado referência para o Alto Tietê e o estado de São Paulo com o trabalho que está desenvolvendo nos últimos anos”, afirmou o chefe do Executivo municipal.