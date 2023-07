Fiscalização ambiental faz 275 autuações, 69 embargos e 65 multas

Participaram da audiência os vereadores Jaime Siunte, que conduziu a atividade; Artur Takayama; Lazario Nazaré Pedro, o Lázaro de Jesus; e Antônio Rafael Morgado, o Professor Toninho Morgado. Por parte da secretaria estiveram presentes a coordenadora Natacha Nakamura e os assessores Roberto Kajiwara e José Soares.

Durante a exibição dos dados, foi demonstrado que o serviço de fiscalização ambiental promoveu 275 autuações no no período, com destaque para embargos (69), multas (65) e notificações (141) aplicadas em virtude de parcelamento irregular de solo, supressão ilegal de vegetação, movimentação de terra, entre outras infrações. Para garantir a execução do trabalho, a pasta ainda contou com apoio do Grupo de Fiscalização Integrada do Alto Tietê Cabeceiras (GFI-ATC), que promoveu 19 ações em áreas de preservação da cidade a partir da mobilização de órgãos estaduais como a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), a Polícia Militar Ambiental, e de setores da prefeitura como a Guarda Civil Municipal (GCM) e o Departamento de Fiscalização de Posturas.

No evento, também foi destacada a movimentação registrada nos ecopontos instalados no Parque Maria Helena, na Marginal do Una, no Jardim Dona Benta e no Boa Vista. Em um ano, foram acolhidas pelas quatro unidades, 1,8 mil toneladas de resíduos provenientes de poda, jardinagem, construção civil, materiais recicláveis, óleos de cozinha, pilhas, baterias, latas de tinta vazias, entre outros. Os locais buscam fortalecer os serviços de preservação ambiental, contribuindo diretamente para a sustentabilidade urbana e evitando o descarte irregular de lixo.

A apresentação na Casa de Leis ainda fez menção ao trabalho de Educação Ambiental, que é realizado em conjunto com a Secretaria Municipal de Educação. As atividades desenvolvidas por ambas as pastas contemplaram, aproximadamente, 3,5 mil pessoas em um ano, e entre essas iniciativas foi citada o programa “Diálogos Ambientais”, transmitido pelo youtube da prefeitura (TV Prefeitura de Suzano), que propõe encontros virtuais entre membros do Poder Público, representantes de empresas e outros setores da sociedade civil.

Também foram lembradas as ações dedicadas aos estudantes da rede municipal, como a visita à sala de sustentabilidade da Estação de Tratamento de Água (ETA), na represa de Taiaçupeba, proporcionada aos alunos do 4º ano das escolas municipais Antônio Carlos Mayer e Professor Paulo Henrique Barreiros.

Solange Wuo ressaltou a oportunidade promovida pela audiência pública de compartilhar com o Legislativo e toda a população o trabalho que é desenvolvido na cidade.

A Secretaria de Meio Ambiente de Suzano apresentou nesta terça-feira (27/06) o balanço das ações relacionadas à pasta nos últimos 12 meses em audiência pública realizada pela Comissão de Política Urbana e de Meio Ambiente da Câmara. No evento, a diretora de Fiscalização e Controle Ambiental da prefeitura, Solange Wuo, informou os números relativos às autuações, a quantidade de acolhimentos dos ecopontos da cidade e o trabalho de educação ambiental desenvolvido ao longo do último ano.