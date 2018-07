Fiscalização avaliará abandono de carros na Vila Urupês

O setor de Fiscalização de Posturas da Prefeitura de Suzano vai avaliar as condições, bem como as denúncias de abandono de cinco veículos em ruas da Vila Urupês. Caso seja comprovado o abandono dos carros sem condição de uso, a administração municipal os removerão e enviarão para o depósito, além de notificarem os proprietários. De acordo com moradores da região, os veículos estão parados há aproximadamente um mês.

Quatro dos carros abandonados estão localizados na Rua Tokuzo Terazaki, altura do 210, em frente a um conjunto residencial. Destes, três tem placa de Suzano e um de São Paulo. Outro veículo fica na Rua Tomisaburo Urano, altura do 90.

Moradores, que não quiseram se identificar, afirmaram que os veículos estão abandonados e acionaram o órgão competente para a solução do caso. Contudo, nada foi realizado até o momento.

Conforme o DS publicou em fevereiro, a Prefeitura dá prazo de cinco dias para que proprietários de veículos abandonados os retirem das ruas da cidade. A ordem vem por meio de uma notificação, que é realizada por fiscais municipais. Após o período, caso o responsável não realize a ação, a Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana é acionada para remover o veículo com guincho.

Nestes casos, os carros são encaminhados ao Pátio Municipal. A diária no local custa R$ 26,55 e o guincho R$ 298,73.Na época, pelo menos sete veículos estavam abandonados em quatro locais diferentes de Suzano. A pior situação acontecia na Rua Shoichi Masuda, localizada no Jardim Lincoln. Havia três carros em situação de abandono. Outros quatro carros abandonados estavam no Jardim Imperador. A população que verificar situações como essa, pode entrar em contato com o setor de Fiscalização de Posturas, pelo telefone 4745-2046.