Fiscalização de Posturas e Polícia Militar apreendem produtos de comércio irregular

Agentes do Departamento de Fiscalização de Posturas da Prefeitura de Suzano, juntamente com a 4ª Companhia do 32º Batalhão da Polícia Militar, realizaram nessa sexta-feira (11), uma ação conjunta contra o comércio irregular na popularmente conhecida “Feira do Rolo”.

O alvo da ação foi na Avenida Jaguari, no Cidade Boa Vista. Na operação, foram apreendidos óculos de sol, equipamentos eletrônicos, roupas, calçados, ferramentas e peças de veículos sem procedência comprovada.

Os artigos foram recolhidos e serão liberados mediante apresentação de nota fiscal e pagamento de multa.

Segundo o Departamento de Fiscalização de Posturas, as ações continuarão para coibir o comércio de produtos com origem suspeita no município.