Fiscalização do Procon de Suzano notifica posto por preço abusivo

O Procon de Suzano notificou um posto de combustível durante fiscalização realizada contra o preço abusivo cobrado nas bombas. A notificação ocorreu depois de reclamações sobre preços, com gasolina sendo comercializada a R$ 5,99. O nome do estabelecimento não foi revelado. O órgão registrou a confirmação do fato e solicitou esclarecimentos ao estabelecimento.

A denúncia foi encaminhada ao setor específico do Procon/São Paulo que faz a fiscalização em postos de combustível. Inclusive, no período de greve dos caminhoneiros o Procon de Suzano não tinha competência para fiscalizar os postos - apenas este setor específico do Procon de São Paulo.

A recomendação aos consumidores é que se alguém averiguar a prática de preço considerado abusivo ao abastecer, guardar a nota fiscal e levar a mesma ao Procon para abertura de reclamação.

Sindicato

O Sindicato dos Empregados em Postos de Serviços de Combustíveis e Derivados de Petróleo de Guarulhos e Região (Sinpospetro) informou que 31 postos de combustíveis de Suzano estão com abastecimento normalizado. Esse número representa 90% dos 35 postos ativos em Suzano.

O diretor fiscal do Sinpospretro, Arlindo Evaristo, explica que o valor do diesel ainda não foi atualizado em todos os postos.

Após fim da greve, o preço do óleo diesel sofreu uma diminuição de R$ 0,46 centavos. Por isso, mesmo com combustível nas bombas, enquanto o valor não for adequado, os frentistas não podem abastecer os veículos. A fiscalização dos valores está sendo feita pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e pela Receita Federal.