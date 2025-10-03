Fiscalização no Alto Tietê é reforçada após casos de bebidas com metanol

Com as crescentes denúncias de bebidas alcoólicas adulteradas com metanol, as prefeituras da região estão intensificando as fiscalizações e permanecem em estado de atenção para eventuais denúncias. As informações são das prefeituras de Suzano, Ferraz de Vasconcelos, Arujá, Biritiba Mirim, Mogi das Cruzes e Santa Isabel.

O Ministério da Saúde atualizou nesta quinta-feira (2), 12 casos confirmados de contaminação por metanol após consumo de bebidas alcoólicas adulteradas. Segundo a pasta, há outras 47 notificações de casos suspeitos.

Os consumidores que identificarem situações de bebidas suspeitas de adulteração, seja na compra em mercados ou ao consumir no local, podem acessar o site www.procon.sp.gov.br e utilizar um atalho para formalizar uma denúncia.

Suzano

Em Suzano, a prefeitura esclareceu que o setor está intensificando as ações junto aos estabelecimentos comerciais de bebidas da cidade. O objetivo durante as fiscalizações também é orientar sobre os riscos à saúde causados por bebidas falsificadas ou adulteradas.

A Vigilância Sanitária da cidade exige a comprovação de origem das bebidas alcoólicas comercializadas e o documento de Procedimento Operacional Padrão (POP) de seleção de fornecedores, para verificar o cadastro no Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) e o registro especial previsto na Instrução Normativa nº 1.432/2013. O setor recomenda que as pessoas se atentem à procedência dos produtos consumidos.

A Prefeitura de Ferraz reforça que o Procon, em parceria com a Vigilância Sanitária, fiscaliza bebidas para garantir a saúde e a segurança do consumidor. As ações são realizadas por meio de fiscalizações em estabelecimentos comerciais, onde são verificados diversos aspectos do Código de Defesa do Consumidor, dentre eles as informações obrigatórias em rótulos e embalagens, além de checagem de notas fiscais de compras dos produtos ofertados.

O trabalho do Procon também envolve orientação aos consumidores, alertando sobre os riscos do consumo de bebidas falsificadas, bem como sobre a importância de verificar a procedência do produto. Já a Vigilância Sanitária é responsável pela análise técnica e sanitária dos produtos e eventuais indícios de adulteração.

O Procon Arujá também alerta para os consumidores evitem o consumo de bebidas suspeitas e fiquem atentos a qualquer sinal de irregularidade.

No município de Biritiba, a Secretaria de Sustentabilidade informou que está intensificando as ações de fiscalização em adegas, bares e comércios que vendam produtos alcoólicos.

Santa Isabel reforçou em nota a importância de os consumidores guardarem os comprovantes de compra ou consumo no local para eventuais denúncias.

Já em Mogi, o Procon reforçou algumas orientações aos consumidores neste momento de alerta, como desconfiar de preços muito baixos; observar a apresentação das embalagens e o aspecto do produto; ao notar alguma diferença, não fazer testes caseiros como cheirar, provar ou tentar queimar a bebida; ficar atento a sintomas pós-consumo como visão turva, dor de cabeça intensa, náuseas, tontura ou rebaixamento do nível de consciência; buscar atendimento médico imediato se houver sintomas suspeitos; comunicar as autoridades competentes.