Fiscalização sobre proteção de mananciais é destacada

A diretora de Fiscalização Ambiental de Suzano, Solange Wuo, foi uma das convidadas do programa “Mundo Líquido”, da TV Diálogos do Sul, que discutiu, na última sexta-feira (05/05), o papel das mulheres na conservação e gestão dos mananciais. Com apresentação do jornalista e sociólogo Walter Tesch, o encontro ainda reuniu a psicóloga social Solange Dias e a engenheira agrônoma Carolina Cassao. Entre os temas abordados, foi destacada a atuação da cidade no combate às ocupações irregulares, com resultados efetivos para a preservação das áreas de mananciais.

Solange reforçou que a representação feminina da Secretaria Municipal do Meio Ambiente está diretamente envolvida no trabalho de enfrentamento que vem sendo feito, em parceria com o Grupo de Fiscalização Ambiental do Alto Tietê Cabeceiras (GFI-ATC). “Uma grande equipe, formada por muitas mulheres, já foi responsável por 25 ações de combate às ocupações irregulares em Suzano. Estamos atentas às construções irregulares que são observadas em área de mananciais, e executamos as ações necessárias, interrompendo esses empreendimentos antes de qualquer dano ambiental”, afirmou a diretora.

Neste ano, duas ações de enfrentamento às ocupações irregulares tiveram destaque no município. Ambas foram realizadas no Jardim dos Eucaliptos, no distrito de Palmeiras, e contaram com grande mobilização de vários órgãos.