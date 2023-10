Fiscalização vistoria e aprova circulação da frota de 142 vans

Nas 142 vans, que representam a totalidade da frota do transporte complementar, foram verificadas as condições dos pneus, dos cintos de segurança, iluminação e demais itens internos e externos. Também foi requerida a documentação dos permissionários e auxiliares, além dos motoristas e cobradores que estão trafegando nas ruas. Para todos eles, foi solicitado o recadastramento junto à administração municipal para que se mantenham legalizados.

Após vistorias realizadas, para alguns veículos foi exigida a troca de pneu, restauro de bancos e preservação dos dois assentos destinados às vagas especiais. Para tanto, foi dado um prazo para que os ajustes fossem feitos e os carros voltassem para a garagem do Transporte para nova vistoria. Cumpridas as exigências, foi garantido alvará aos permissionários.

Para garantir a manutenção da fiscalização mesmo depois das vistorias, as equipes da secretaria seguem nas ruas observando a movimentação das vans e os terminais de passageiros. Este trabalho é promovido de maneira contínua para preservar as boas condições de uso desse sistema, efetuando algum flagrante decorrente de irregularidades em algum veículo, com um prestador ou na linha que deve ser cumprida por cada van.

Claudinei Galo, da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, afirmou que as vistorias permitem que os veículos utilizados pelo transporte complementar circulem com segurança pelas ruas de Suzano. “Nosso trabalho é zelar pelas boas condições das vans, que conduzem inúmeros munícipes diariamente. Fazemos as vistorias no período determinado e as fiscalizações ao longo do ano, nas ruas e nos terminais, para que a prestação do serviço mantenha sua qualidade”, declarou Galo.

A Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana vistoriou durante o mês passado as 142 vans credenciadas pela Prefeitura de Suzano que realizam o transporte complementar de passageiros. Os permissionários foram convocados por meio do Diário Oficial do Município no fim de agosto para comparecer à garagem da pasta, localizada na rua José Corrêa Gonçalves, região central da cidade. Após a inspeção de todos os itens de segurança e o cumprimento de alguns ajustes solicitados, todos os veículos estão aptos a continuar prestando serviços aos usuários.