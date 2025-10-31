Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sexta 31 de outubro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 31/10/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Suzano

Floriculturas de Suzano registram aumento de 26,6% nas vendas antes do Dia de Finados

Chuva é uma preocupação para os floristas, que temem uma queda no número de vendas por conta do mau tempo

31 outubro 2025 - 16h27Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Floriculturas de Suzano registram aumento de 26,6% nas vendas antes do Dia de FinadosFloriculturas de Suzano registram aumento de 26,6% nas vendas antes do Dia de Finados - (Foto: Yasmin Torres / DS)

As floriculturas de Suzano registraram um aumento de 26,6% nas vendas entre setembro e outubro, impulsionado pela proximidade do Dia de Finados, celebrado neste domingo (2). O DS visitou três lojas da região e todas mencionaram o crisântemo como flor mais procurada do momento, simbolizando luto, saudade e homenagem. No entanto, os floristas apontaram a chuva como um possível fator de queda no número de vendas em comparação ao ano passado

Segundo a funcionária da Floricultura Kairós, Carolina Farias, as vendas cresceram cerca de 20% neste mês, mas o mau tempo pode afetar o resultado final. “Esse é o segundo Dia de Finados da floricultura e, por conta da chuva, acredito que não vamos conseguir vender tanto quanto no ano passado, quando fez bastante sol. Nosso faturamento esse mês foi por volta de R$ 3 mil, com a loja funcionando 24 horas por dia e com a promoção de coroa de flores por R$ 150”, afirmou.

O gerente da Solange Flores, Geovane Mazaro, compartilha da mesma preocupação: “Em setembro as vendas foram bem fracas, agora em outubro aumentaram em uns 30%. A expectativa para o fim de semana de finados é boa, mas depende da chuva”, disse. Mazaro ainda destacou que “Caso chova tememos que as vendas fiquem 25% menores em relação a 2024, isso sendo otimista”.

Já a funcionária da Floricultura Kobata, Olga Kobata disse esperar que as vendas sejam suficientes para equilibrar as finanças. “Espero que as vendas sejam boas para que possamos pagar os impostos, que estão muito caros. Porém,  é normal as vendas aumentarem em pelo menos uns 30%”, contou.

Deixe seu Comentário

Leia Também

'O Sonho Acabou' chega a Suzano para exibição que promete dividir opiniões
Cultura

'O Sonho Acabou' chega a Suzano para exibição que promete dividir opiniões

UniPiaget reforça excelência acadêmica com todos os cursos estrelados
Cidades

UniPiaget reforça excelência acadêmica com todos os cursos estrelados

Suzano terá capacitações gratuitas sobre patrimônio cultural em novembro
Cultura

Suzano terá capacitações gratuitas sobre patrimônio cultural em novembro

Ônibus a biometano economiza mil litros de diesel em 3 mil km rodados
Cidades

Ônibus a biometano economiza mil litros de diesel em 3 mil km rodados

Prematuro recebe alta após 83 dias na UTI do Hospital e Maternidade de Suzano
Cidades

Prematuro recebe alta após 83 dias na UTI do Hospital e Maternidade de Suzano

Obras de saneamento vão alcançar 36 mil domicílios em Suzano
Cidades

Obras de saneamento vão alcançar 36 mil domicílios em Suzano