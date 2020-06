Fluxo de veículos na Rodovia Índio Tibiriçá aumenta com reabertura do comércio

O fluxo de veículos na Rodovia Índio Tibiriçá (SP-31) “voltou ao normal” com a reabertura do comércio em Suzano.

O DS circulou pela via esta semana e constatou quantidade de carros típica para o dia e horário, mesmo com a pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Em alguns trechos de faixa única, como na região do Raffo, por exemplo, a velocidade precisa ser mais controlada e a distância entre os veículos reduz.

Essa situação aconteceu no sentido Palmeiras da via.

Já do lado que vai para o Centro, o fluxo foi um pouco mais tranquilo. O número de veículos na via já é bem diferente do que o visto em outras ocasiões durante a pandemia.

Com a pandemia do novo coronavírus (Covid-19), a quantidade de carros nas ruas e estradas de Suzano havia diminuído consideravelmente. No início de abril, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) chegou a dizer que a qualidade do ar havia melhorado na região, por consequência do número menor de carros nas ruas.

No entanto, o movimento após a reabertura do comércio aumentou, e muitas pessoas têm se deslocado de Palmeiras para a região central da cidade pela Índio Tibiriçá, que é principal via de ligação da região Sul para o Centro.

O DS entrou em contato com a Secretaria de Logística e Transportes do Estado, a fim de levantar dados sobre veículos que estão circulando pela SP-31, mas até o fechamento da reportagem, não obteve resposta.

Período de estiagem beneficia quem usa outras estradas