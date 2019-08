Fluxo de veículos no Rodoanel cresce 25% no primeiro semestre

O fluxo de veículos no Rodoanel Mário Covas (SP-21) aumentou em 25% no trecho que compreende a Suzano no primeiro semestre de 2019. A via aguarda, por parte do governo estadual, a implantação de uma alça de saída, em Suzano. O comparativo é feito com base no mesmo período de 2018. Os dados são da SPMar, concessionária que administra a via.

Ao todo, cerca de 2 milhões de veículos passaram pelo trecho nos seis primeiros meses de 2019, algo em torno de 400 mil a mais do que os 1.6 milhões do ano passado.

Acidentes

O número de acidentes também subiu no comparativo entre os dois períodos no trecho. Houve uma pequena variação de 1% no índice de acidentes registrados, o que corresponde a 2,2 acidentes para cada 100 mil veículos em 2019. No primeiro semestre do ano passado, esse número foi de 2 acidentes para cada 100 mil.

De 2018 para 2019, o número de feridos nos acidentes aumentou 150%. Durante o primeiro semestre do ano passado, quatro pessoas se feriram em acidentes no trecho que compreende a cidade de Suzano. No ano atual, 10 registros de feridos em acidentes foram feitos.

Juntando os dois períodos, uma pessoa morreu em acidentes no trecho. Esse óbito foi registrado em 2018. No primeiro semestre do ano atual, nenhuma morte foi computada.

Alça

A construção de uma alça de saída do Rodoanel segue sendo uma pauta das autoridades municipais e estaduais.

A obra pode aumentar ainda mais o fluxo de veículos do trecho que compreende Suzano, visto que muitos moradores que precisam acessar o Rodoanel, precisam sair da cidade.

Conforme noticiou o DS em algumas situações, a SP-66 e a Estrada dos Fernandes são os locais mais especulados para a realização da obra.