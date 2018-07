Fogo em mata atinge propriedade privada em Suzano

Um terreno de propriedade privada, localizada na Avenida Jorge Bei Maluf, na Vila Teodoro, em Suzano, foi atingido por fogo na tarde deste sábado. De acordo com um funcionário que realizada a guarda do local, as labaredas começaram em um ponto específico, no fundo do terreno, e logo tomou parte da área. Embora não tenha sido observada nenhuma destruição, o empregado apontou que este já é o segundo episódio de incêndio na localidade neste ano. A origem criminosa do fogo é desconhecida, a suspeita é de que o tempo seco tenha causado as chamas na mata.