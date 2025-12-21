Envie seu vídeo(11) 4745-6900
21/12/2025
Polícia

Força Patrulha localiza 96 porções de drogas no Boa Vista

Ao todo, foram encontradas 145,5 gramas de entorpecentes

21 dezembro 2025 - 10h00Por da Reportagem Local
Força Patrulha localizou 96 porções de drogasForça Patrulha localizou 96 porções de drogas - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

A Guarda Civil Municipal (GCM), por meio da Força Patrulha, localizou 96 porções de drogas, totalizando 145,5 gramas de entorpecentes, na tarde da última quarta-feira (17/12), por volta das 14h40, na rua Eziquiel Corrêa Machado, no bairro Cidade Boa Vista, durante patrulhamento preventivo.

A ação ocorreu quando indivíduos fugiram ao perceber a aproximação da viatura e um deles dispensou uma sacola em um terreno, onde as substâncias ilícitas foram encontradas.

Na verificação, a equipe localizou 57 porções de cocaína, totalizando 75 gramas; quatro porções de crack, com 0,5 grama; 20 porções de K9, somando 18 gramas; e 15 porções de maconha, com 52 gramas. 

As substâncias e o indivíduo abordado foram recolhidos e encaminhados à autoridade policial, que determinou a apreensão para as medidas cabíveis.

Secretário

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, destacou a importância das ações preventivas. “O trabalho contínuo da Força Patrulha é fundamental para coibir o tráfico e garantir mais segurança à população, especialmente nos bairros que recebem patrulhamento permanente”, afirmou.
 

