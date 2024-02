Força-tarefa contra dengue quer proteger 153 mil alunos em 600 escolas da região

O alerta máximo e o estado de emergência contra a dengue em cidades do Alto Tietê, divulgado na semana passada, acenderam uma grande preocupação em relação às escolas da rede municipal de ensino. São cerca de 600 escolas na região e 153 mil estudantes. As prefeituras reforçam as ações de prevenção com mutirões, brigadas, campanhas de orientação e vistorias nos prédios na tentativa de conter o avanço do mosquito.

Em Suzano, a Secretaria de Educação promove campanhas nas escolas da rede municipal de ensino com esclarecimentos aos alunos sobre como proceder para evitar na residência o aparecimento de criadouros do mosquito Aedes Aegypti, principalmente atenção aos vasos de plantas e ao acúmulo de lixo e outros materiais que possam apresentar água parada.

O mesmo cuidado também é tomado pela nas unidades escolares, de modo que não haja qualquer possibilidade de surgimento de focos.

Em relação à vacinação contra a dengue, destinada inicialmente a crianças e adolescentes, a Secretaria Municipal de Saúde ainda aguarda orientações por parte do governo do Estado sobre como será realizada, bem como o envio das doses do imunizante.

Em Itaquá, a Prefeitura de informa que a Secretaria de Serviços Urbanos realizou, ao longo do período das férias escolares, ações de melhorias estruturais nas escolas da rede municipal de ensino. Os trabalhos incluíram limpeza, capinação e retirada de possíveis focos de dengue. Além disso, a Secretaria de Saúde estabeleceu um cronograma de ações de bloqueio e outras medidas de controle larvário, conforme o perfil do local.

Pelo Programa Saúde na Escola, uma iniciativa do Ministério da Saúde que envolve as secretarias municipais de Educação e Saúde, são realizadas atividades educativas nas escolas para orientar sobre a prevenção e controle da doença por meio metodologias ativas que utilizam recursos lúdicos envolvendo não apenas os estudantes, mas também suas famílias.

Em relação à vacinação, a pasta ainda aguarda as diretrizes e envio de doses do governo estadual.

Em Mogi das Cruzes, a Secretaria de Educação de Mogi das Cruzes informou que todas as unidades escolares da rede municipal de ensino contam com brigadas contra o Aedes aegypti, conforme estabelece a Lei Municipal nº 7281 de 09 de maio de 2017.

O principal objetivo das brigadas é a eliminação de criadouros e a manutenção de condições que impeçam a proliferação do mosquito, vetor de transmissão de doenças importantes e com grande impacto para a saúde individual e coletiva (dengue, chikungunya e zika).

As unidades escolares também receberão materiais informativos para serem trabalhados com os alunos, familiares e a equipe escolar, por meio de uma parceria entre as secretarias de Educação e Saúde. Em Poá, a Prefeitura Municipal informou que realizou uma ampla ação de zeladoria pública em todas as 44 escolas públicas municipais antes do retorno das aulas, em 5 de fevereiro. Esta ação incluiu, além de limpeza do entorno, vistoria da área, a fim de garantir segurança para alunos, professores e funcionários para o início do ano letivo.

Sobre a vacinação contra a dengue, A Prefeitura de Poá não havia recebido as doses da vacina anunciadas pelo Governo do Estado, mas deve iniciar a campanha nesta semana.

Segundo orientações do Ministério da Saúde, o público alvo será crianças de 10 a 14 anos de idade. Aguardamos comunicado oficial dos órgãos responsáveis para retirada das vacinas, divulgação e realização da campanha de vacinação.

Em Arujá, a Secretaria Municipal de Saúde informou que está em contato constante com a Secretaria de Educação para orientações sobre as escolas, sendo que todos estão realizando a vistoria em sua unidade escolar para que não exista criadouro de dengue na escola.

Uma orientação foi enviada à Secretaria de Educação sobre os cuidados que devem ser reforçados com os alunos e profissionais.

A vacina será para público de 10-14 anos e a estratégia de vacinação dependerá de quantas doses o município vai receber de cada vez, pois, como sabemos, as doses chegarão em etapas. A estratégia de vacinação nas escolas é uma possibilidade que está sendo estudada".