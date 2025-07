Força-tarefa entre GCM e PM fecha três estabelecimentos com irregularidades

A Prefeitura Suzano realizou na última sexta-feira (18/07) mais uma edição da operação “Cidade e Ordem” com foco na fiscalização de bares e adegas que operam de forma irregular ou oferecem riscos à segurança e à saúde.

A ação mobilizou uma força-tarefa com agentes da Guarda Civil Municipal (GCM), Polícia Militar, Vigilância Sanitária, Setor de Fiscalização de Posturas e agentes do Departamento de Trânsito da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana.

Durante a operação, três estabelecimentos foram interditados por apresentarem infrações como ausência de licença de funcionamento, venda de produtos ilegais e condições sanitárias inadequadas. Outros locais que estavam no roteiro da operação foram encontrados fechados no momento da fiscalização, o que impediu a vistoria das equipes.

Um dos principais alvos foi um estabelecimento localizado na rua Kame Yoshimoto, no Jardim Leblon. No local, houve apreensão de quatro pacotes de cigarros, emissão de auto de imposição de penalidade e interdição cautelar por parte da Vigilância Sanitária, devido às condições sanitárias irregulares. Também foram registradas infrações por descumprimento da lei estadual 13.541 de 2009, a Lei Antifumo, e venda de bebida alcoólica a menores de idade.

Um segundo local, na rua Planalto, no bairro Parque Alvorada, foi notificado pela equipe de Posturas por operar sem licença de funcionamento. O local também foi interditado após orientação técnica da Vigilância Sanitária.

Outro ponto interditado foi um comércio que fica na estrada dos Fernandes, no Jardim Casa Branca. O local foi autuado por atividade irregular, recebeu auto de infração e teve a interdição total decretada.

A operação contou com três viaturas da GCM com oito agentes, duas viaturas da Polícia Militar com quatro policiais, além de uma equipe da Fiscalização de Posturas com dois agentes, uma equipe da Vigilância Sanitária com três servidores e uma viatura do Departamento de Trânsito com dois agentes.

Segundo o secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, a operação é resultado de um trabalho coordenado que visa garantir o cumprimento das leis e o sossego dos moradores. “A presença das equipes nas ruas tem sido decisiva para coibir práticas ilegais e proteger a população. Ações como esta têm efeito direto na qualidade de vida em nossa cidade e contam com o apoio da comunidade”, explicou.

O prefeito Pedro Ishi destacou que a operação continuará acontecendo em diferentes regiões da cidade. “Estamos intensificando esse trabalho porque sabemos que ele dá resultado. Suzano é uma cidade de ordem, e quem insiste em desrespeitar a lei será responsabilizado. Nossa prioridade é garantir a segurança e a tranquilidade dos nossos moradores”, concluiu.