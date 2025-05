Formação aos profissionais de apoio da rede municipal de Mogi inicia com foco em acessibilidade

Teve início nesta segunda-feira (05/05), no Cemforpe (Vila Nova Mogilar), o ciclo formativo de 2025 para profissionais de apoio da rede municipal de ensino de Mogi das Cruzes. O encontro, organizado pelo Departamento de Educação Especial e Inclusiva (DEEI) da Secretaria de Educação, contou com a temática “Acessibilidade curricular: desafios e possibilidades” e reuniu servidores e colaboradores para um dia de acolhimento, troca de experiências e palestras com especialistas reconhecidos nacionalmente.

A secretária de Educação, Darly Carvalho, participou da abertura do encontro e destacou o papel dos profissionais de apoio no cotidiano escolar. "Vocês são parte de um time que acredita que toda criança tem potencial. São os olhos, os ouvidos, o coração e muitas vezes os braços dessas crianças. Obrigada por estarem conosco nessa missão. A formação representa um compromisso da rede com uma educação mais sensível, humana e inclusiva”, afirmou. A iniciativa também foi acompanhada pela adjunta da Pasta, Maria Aparecida Cervan Vidal.

O evento é o início do ciclo de formação continuada voltada aos profissionais que atuam diretamente no atendimento aos estudantes público-alvo da Educação Especial. A programação contou com rodas de conversa, apresentação de protocolos de atuação, relatos de práticas bem-sucedidas, palestra e a participação dos paratletas do Centro Municipal de Paradesporto Professor Cid Torquato (Jardim Rodeio).

A palestra principal aconteceu às 10h, com a participação de dois nomes de destaque: Cid Torquato, CEO do ICOM-Libras, advogado e ativista da acessibilidade, e Rodrigo Credidio, especialista em comunicação inclusiva e empatia, com atuação nas áreas de acessibilidade digital e neurociência. Eles abordaram a importância da acessibilidade em suas múltiplas dimensões (física, atitudinal e curricular) como elemento fundamental para uma educação verdadeiramente inclusiva e, ao final da apresentação, os presentes puderam interagir com os palestrantes em um momento aberto para perguntas.

"A acessibilidade é um ponto central para que a inclusão aconteça de fato. Ela vai muito além das barreiras físicas e envolve também o acesso ao currículo e às atividades pedagógicas. Por isso, essa temática foi escolhida para abrir nosso ciclo formativo", explicou a professora especialista Renata Águeda de Souza, coordenadora dos profissionais de apoio da rede municipal.

O ciclo formativo tem carga horária de 80 horas e será desenvolvido ao longo de 2025, com encontros planejados a partir de trilhas temáticas que dialogam com os desafios enfrentados no cotidiano escolar. A iniciativa integra as ações do Pró-Escolar, equipamento do Departamento de Educação Especial e Inclusiva voltado à inclusão e ao atendimento educacional especializado. Atualmente, a rede municipal de Mogi das Cruzes conta com 245 profissionais de apoio.