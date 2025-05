Formação paralímpica chega a Suzano no segundo semestre

A Secretaria de Governo de Suzano firmou nesta quinta-feira (29/05) uma parceria com o Governo do Estado de São Paulo para formação inédita voltada ao esporte paralímpico. O trabalho será desenvolvido no segundo semestre deste ano a professores de Educação Física e profissionais ligados ao Atendimento Educacional Especializado (AEE), tanto da rede municipal quanto estadual, além de fisioterapeutas.

O curso, fruto do “Programa Paralímpico”, terá aulas práticas e teóricas de oito modalidades: atletismo, basquete em cadeira de rodas, futebol de cegos, tênis de mesa, goalball, vôlei sentado, halterofilismo e natação. A proposta alia conhecimento técnico à vivência com profissionais experientes. A capacitação será coordenada por Jean Santo, representante da empresa PPR Life Digital, contratada para a execução da formação.

A iniciativa será distribuída em módulos, combinando teoria e prática, com vivências reais das modalidades paralímpicas. Além de conhecer as especificidades técnicas de cada esporte, os participantes poderão entender na prática os desafios enfrentados pelos atletas com deficiência e os recursos necessários para promover uma atuação inclusiva e segura nas atividades esportivas.

A reunião para fechar a parceria ocorreu na sede da Secretaria Municipal de Governo, localizada no Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa, no centro, e contou com a participação de representantes de diferentes pastas envolvidas na implementação da iniciativa. Estiveram presentes os secretários municipais Alex Santos (Governo), Arnaldo Marin Junior, o Nardinho (Esportes e Lazer) e Paulo Pavione (Comunicação Pública); os diretores da Secretaria de Governo, André Luis e Mário Sumirê; o diretor de Esportes, Célio Mediato; a supervisora de Educação Física da Secretaria de Educação, Marilene Oliveira; e Luiz Fidalgo, da área de Fisioterapia da Secretaria de Saúde.

Alex Santos destacou a importância do projeto para o fortalecimento do paradesporto na cidade.

De acordo com o prefeito Pedro Ishi, a iniciativa representa um avanço no compromisso do município com a inclusão e o desenvolvimento profissional. “Estamos muito felizes com essa parceria, que marca um novo momento para Suzano”, afirmou.