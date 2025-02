Formandos de Enfermagem do Unipiaget recebem carteira do Coren em cerimônia de colação de grau

No último sábado (08/02), os alunos do curso de Enfermagem do Centro Universitário Piaget viveram um momento marcante durante a cerimônia de colação de grau. Além da tradicional celebração da formatura, os novos enfermeiros receberam, no próprio evento, a carteira profissional do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo (Coren-SP), garantindo a regularização imediata para o exercício da profissão.

A ação faz parte do Projeto Ingressa, uma iniciativa do Coren-SP que visa agilizar o acesso dos recém-formados ao mercado de trabalho. Marcio Bispo, conselheiro do Coren-SP e coordenador do projeto, esteve presente na solenidade e destacou a importância da parceria com o Unipiaget. “Os formandos estão saindo hoje daqui, da sua formatura, já com suas carteiras profissionais do Coren, a carteira de identidade profissional, para que possam atuar como enfermeiros em todo o território nacional. Essa parceria do Unipiaget com o Coren traz um grande benefício aos novos enfermeiros, garantindo que já possam ingressar na profissão imediatamente. Parabéns aos colegas enfermeiros e ao Unipiaget por essa iniciativa”, afirmou Bispo.

Para os recém-formados, a entrega da carteirinha no dia da colação de grau foi um diferencial que trouxe mais praticidade e emoção à formatura. A aluna Anaelia do Nascimento de Lima expressou sua alegria com a iniciativa. “A entrega da carteirinha do Coren justamente no dia da colação de grau foi emocionante. Além de nos poupar do trabalho de ter que ir até o Coren para buscá-la, foi um momento inesquecível. Tenho certeza de que todos os graduados de Enfermagem aprovaram essa parceria. Eu amei! Obrigada, Unipiaget e Coren”, disse.

A coordenadora do curso de Enfermagem do Unipiaget, Débora Cortez, também celebrou a parceria e destacou o impacto positivo para os formandos: “Essa iniciativa demonstra o compromisso do Unipiaget em preparar e inserir seus alunos no mercado de trabalho de forma ágil e eficiente. Ver nossos estudantes saindo da colação de grau já habilitados para atuar profissionalmente é motivo de orgulho para toda a equipe acadêmica. Essa parceria com o Coren-SP reforça nosso objetivo de oferecer uma formação completa e alinhada às necessidades da profissão”, finaliza.

A parceria entre o Unipiaget e o Coren-SP, inédita no Alto Tietê, reforça o compromisso da instituição em oferecer um ensino de qualidade e um suporte eficiente para a inserção dos alunos no mercado de trabalho, garantindo que os novos profissionais já possam exercer sua vocação desde o primeiro dia após a formatura.