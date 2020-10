Forte calor faz vendas de sorvetes aumentar, mas falta de matéria prima preocupa

A forte onda de calor fez com que as vendas de sorvetes aumentassem em Suzano. As temperaturas chegaram a ultrapassar a marca dos trinta graus nas cidades da região. Porém nem tudo é motivo de comemoração.

A falta de matéria prima para a produção dos sorvetes tem preocupado os comerciantes, como Heloísa Campos, proprietária de uma sorveteria no Centro de Suzano. "Sim, aumentou bastante. O que preocupa a gente agora é a falta de produto. Está faltando muita coisa para comprar leite, gordura, tudo que a gente usa como matéria prima principal, está faltando. A quantidade que chega é um terço do que a gente pediu", disse Heloísa.

O problema causa uma incerteza na proprietária: "Eu tenho mercadoria para um mês e meio. O que vai ser depois disso eu não sei", contou. A sorveteria compra os leites diretamente da fábrica, mas houve atraso na entrega. Pra piorar, o fornecedor já comunicou que não sabe como será a programação no próximo mês o que fez Heloísa esbarrar em outro problema: "Você tenta com outros fornecedores e aí está 50%, 60% mais caro pra pagar". O preço alto dos produtos faz com que o sorvete fique mais caro. Heloísa tenta evitar. "Estamos tentando segurar o máximo para não subir o preço. Normalmente fazemos o ajuste de forma anual, mas na atual circunstância não sei como vai ser", explicou.

A preocupação é a mesma com a gerente de varejo Jéssica Borghi, de 30 anos: "Melhorou muito, mas tem muita coisa em falta. Tem faltado embalagem, a matéria prima do sorvete mesmo". Situação semelhante vive Maria Gonçalves, que está há 39 anos no mercado. Segundo ela, é o momento mais difícil que ela está passando: "Estamos vendendo bem, mas a falta do produto preocupa. É momento mais difícil. Está faltando mercadoria e estamos no sufoco. Trabalhando no aperto mesmo", contou Maria. Ao mesmo tempo que comemora o aumento da procura por sorvetes, vem a preocupação com a falta dos ingredientes. "A falta do produto é o pior problema, principalmente que a gente usa a gordura de palma e sumiu do mercado. Quem não conseguiu comprar está no sufoco".

Sócio proprietário de uma revendedora em Suzano há pouco mais de um ano, Adilson Kamikawa relata que a procura dos comerciantes pelos produtos e até por materiais aumentou. "Tivemos dois aumentos. Eles estão com dificuldades de conseguir os insumos para produzir e falta de materiais também, como o plástico. E eles não tem previsão de quando vai normalizar". A expectativa daqui pra frente é boa, mas Adilson se preocupa com uma possível falta de mercadoria. "A gente não sabe como vai ser. A expectativa é sempre boa, mas não sei se terei produto", finalizou.