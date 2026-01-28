Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quarta 28 de janeiro de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 28/01/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Fortes chuvas deixam cidades da região debaixo d'água

Em Suzano, índices pluviométricos chegaram a 115 milímetros em menos de 60 minutos. O prefeito Pedro Ishi classificou como um "volume histórico"

28 janeiro 2026 - 20h30Por Gabriel Vicco- Da Reportagem Local
Suzano foi uma das cidades mais castigadas com as chuvas desta quarta-feira (28)Suzano foi uma das cidades mais castigadas com as chuvas desta quarta-feira (28) - (Foto: Isabela Oliveira/DS)

As fortes chuvas da tarde desta quarta-feira (28) deixaram as cidades do Alto Tietê debaixo d’água, especialmente Suzano, Poá e Mogi das Cruzes. Foram registradas ocorrências de queda de árvores em Itaquá e Suzano, além de transbordamento de rios nas mesmas cidades.

De acordo com as informações da Prefeitura de Suzano, os índices pluviométricos chegaram a 115 milímetros em menos de 60 minutos. O prefeito Pedro Ishi classificou como um “volume histórico, há muito tempo não visto na cidade”.

Outros pontos citados pela Prefeitura que sofreram com alagamentos foram: Centro, Jardim Revista e Jardim Maitê. O DS recebeu vídeos de pontos de alagamento no Miguel Badra, Vila Urupês, Jardim Colorado e Parque Maria Helena.

A Prefeitura ressaltou que equipes da Defesa Civil, Guarda Civil Municipal e das Secretarias de Transporte e Mobilidade Urbana e de Manutenção e Serviços Urbanos foram mobilizadas para prestarem os atendimentos necessários.

A Defesa Civil registrou uma queda de árvore, na Avenida Paulo Portela, na região central, mas não houve vítimas. A administração disse que não houve chamado de moradores de áreas de risco monitoradas.
A Prefeitura reforçou os telefones para atendimentos em razão das chuvas: 199 e 4745-2150, ambos da Defesa Civil, e o 153, da GCM.

A administração de Mogi disse que a cidade registrou 95 milímetros entre 15 e 17 horas. O índice é o equivalente a duas semanas de chuvas esperadas para o mês de janeiro.

A Prefeitura disse que equipes da Defesa Civil e das secretarias de Serviços Urbanos e Zeladoria, Mobilidade e Assistência Social estiveram nas ruas para minimizar os impactos causados pelas chuvas.

As equipes seguem trabalhando com serviços de limpeza, desobstrução de galerias, retirada de resíduos e outros atendimentos emergenciais, além de cuidados e orientações de trânsito e atendimento a famílias, fazendo a distribuição de kits com colchões, lençóis, travesseiros, cestas básicas e produtos de limpeza.

A Defesa Civil registrou pelo menos 16 pontos de alagamentos em toda a cidade e ocorrências de queda de árvores em diversos bairros, sem mais detalhes.

A administração disse que segue monitorando a situação e está mobilizada para garantir a segurança da população e restabelecer a normalidade o mais rápido possível.

Em Poá, a Prefeitura disse que foi registrado um volume de aproximadamente 100 milímetros. O índice foi considerado elevado pela administração e provocou pontos de alagamento em algumas regiões da cidade.
Não houve registros de ocorrências graves com vítimas, de acordo com a Prefeitura. As situações de alagamento foram normalizadas gradualmente.

A administração destacou a importância dos trabalhos preventivos realizados, como a limpeza do piscinão, córregos, bueiros e bocas de lobo. A Prefeitura mobilizou equipes da Defesa Civil e das secretarias de Serviços Urbanos, Trânsito, Assistência Social e Segurança.

Em Itaquá, a Prefeitura disse que foram registradas duas ocorrências: a do extravasamento do Rio Tietê, na altura do bairro Tipóia, e a queda de uma árvore no bairro Vila Sônia.

A cidade registrou um acumulado de 39 milímetros de chuva, com maior intensidade na região do Aracaré.
A Prefeitura afirmou que a Defesa Civil está em monitoramento constante das condições meteorológicas e está de prontidão para atender a população quando necessário.

Em Arujá, a chuva foi de 6 milímetros e não houve ocorrências. A Defesa Civil de Biritiba Mirim também não registrou ocorrências.

 

Deixe seu Comentário

Leia Também

Central Semafórica permite correção imediata de equipamentos em 945 oportunidades
Cidades

Central Semafórica permite correção imediata de equipamentos em 945 oportunidades

Mutirão de castração na região norte convoca tutores para atendimentos deste sábado
Cidades

Mutirão de castração na região norte convoca tutores para atendimentos deste sábado

EDP realiza mutirão de podas e modernização da rede elétrica em Mogi das Cruzes
Cidades

EDP realiza mutirão de podas e modernização da rede elétrica em Mogi das Cruzes

Posto Itinerante leva informação e tira dúvidas sobre obras do Complexo Viário do Alto Tietê
Cidades

Posto Itinerante leva informação e tira dúvidas sobre obras do Complexo Viário do Alto Tietê

Gerando Falcões lança MARACAST, seu primeiro podcast para inspirar mulheres a empreender
Cidades

Gerando Falcões lança MARACAST, seu primeiro podcast para inspirar mulheres a empreender

Prefeitura de Ferraz afirma colaborar com investigações do Gaeco
Polícia

Prefeitura de Ferraz afirma colaborar com investigações do Gaeco