Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sábado 17 de janeiro de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 17/01/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Fórum de Cidades Inteligentes vai premiar prefeitos do Alto Tietê

Evento é promovido pela RCD em parceria com a Prefeitura de Ribeirão Pires

17 janeiro 2026 - 05h00Por de Suzano
Rede Cidade Digital vai entregar título de reconhecimento a prefeitosRede Cidade Digital vai entregar título de reconhecimento a prefeitos - (Foto: Divulgação)
A Rede Cidade Digital (RCD) selecionou prefeitos do Alto Tietê que se destacam pelo uso estratégico da tecnologia na gestão pública. Será feita a entrega do título de Prefeito Inovador 2026 durante o Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes da região. O evento será realizado no dia 5 de fevereiro em Ribeirão Pires.
 
Serão homenageados os prefeitos Pedro Ishi (Suzano), Eduardo Boigues (Itaquá), José Luiz Eroles Freire (Guararema), Saulo Souza (Poá), Luis Camargo (Arujá), Mara Bertaiolli (Mogi das Cruzes), Priscila Gambale (Ferraz de Vasconcelos) e Carlos Alberto Taino Junior, o Inho (Biritiba-Mirim).
 
O evento é promovido pela RCD em parceria com a Prefeitura de Ribeirão Pires e vai reunir gestores municipais para dialogar sobre soluções para as administrações municipais e os impactos da transformação digital no desenvolvimento dos municípios.
 
Segundo a Rede Cidade Digital, o reconhecimento valoriza iniciativas voltadas à digitalização de serviços públicos, modernização administrativa, uso estratégico de dados e adoção de práticas inovadoras capazes de tornar a gestão mais eficiente e o atendimento ao cidadão mais ágil e acessível. “O título de Prefeito Inovador valoriza os gestores que utilizam a tecnologia de forma estratégica para transformar a administração pública e melhorar a vida das pessoas”, destaca diretor da RCD, José Marinho.
 
O Fórum reunirá prefeitos, gestores, vereadores, servidores públicos, empresas de tecnologia e universidades para debater soluções digitais e compartilhar boas práticas de inovação. Entre os convidados do encontro estão o Coordenador de Programas da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo, Sirlei Gonçalves, que apresenta o Programa de Apoio Tecnológico aos Municípios (Patem), o secretário de Segurança Urbana de São Paulo, que destaca as inovações e os benefícios do monitoramento através do Smart Sampa, o Secretário de Inovação e Tecnologia de Barueri, Randal Silva, o Prefeito de Santana de Parnaíba, Elvis Cezar, e o Prefeito de Rio Grande da Serra, Akira Auriani.
 
As inscrições são gratuitas para servidores públicos, vereadores, representantes de universidades e membros de entidades, e podem ser feitas pelo site: sympla.com.br/rcd. “O objetivo é promover a troca de experiências e fornecer subsídios que possam auxiliar as Prefeituras na construção de cidades inteligentes. No evento vamos conhecer como diversas cidades usam a tecnologia para reduzir custos e tornar o atendimento mais próximo e eficaz para o cidadão”, completa o diretor da RCD.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Mercado Municipal de Suzano celebra 1 ano como referência gastronômica e ponto de encontro da cidade
Cidades

Mercado Municipal de Suzano celebra 1 ano como referência gastronômica e ponto de encontro da cidade

Secretaria de Meio Ambiente transforma pontos de descarte irregular em áreas de lazer
Cidades

Secretaria de Meio Ambiente transforma pontos de descarte irregular em áreas de lazer

Serviços essenciais serão mantidos durante feriado do Dia de São Sebastião
Cidades

Serviços essenciais serão mantidos durante feriado do Dia de São Sebastião

Prefeito de Suzano assume vice-presidência do Condemat+ em posse da nova gestão
Cidades

Prefeito de Suzano assume vice-presidência do Condemat+ em posse da nova gestão

Estado reforça investimentos em Suzano; Fatec será inaugurada em março
Cidades

Estado reforça investimentos em Suzano; Fatec será inaugurada em março

Vigilância Sanitária interdita clínica terapêutica irregular em ação conjunta
Cidades

Vigilância Sanitária interdita clínica terapêutica irregular em ação conjunta