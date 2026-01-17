Fórum de Cidades Inteligentes vai premiar prefeitos do Alto Tietê

A Rede Cidade Digital (RCD) selecionou prefeitos do Alto Tietê que se destacam pelo uso estratégico da tecnologia na gestão pública. Será feita a entrega do título de Prefeito Inovador 2026 durante o Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes da região. O evento será realizado no dia 5 de fevereiro em Ribeirão Pires.

Serão homenageados os prefeitos Pedro Ishi (Suzano), Eduardo Boigues (Itaquá), José Luiz Eroles Freire (Guararema), Saulo Souza (Poá), Luis Camargo (Arujá), Mara Bertaiolli (Mogi das Cruzes), Priscila Gambale (Ferraz de Vasconcelos) e Carlos Alberto Taino Junior, o Inho (Biritiba-Mirim).

O evento é promovido pela RCD em parceria com a Prefeitura de Ribeirão Pires e vai reunir gestores municipais para dialogar sobre soluções para as administrações municipais e os impactos da transformação digital no desenvolvimento dos municípios.

Segundo a Rede Cidade Digital, o reconhecimento valoriza iniciativas voltadas à digitalização de serviços públicos, modernização administrativa, uso estratégico de dados e adoção de práticas inovadoras capazes de tornar a gestão mais eficiente e o atendimento ao cidadão mais ágil e acessível. “O título de Prefeito Inovador valoriza os gestores que utilizam a tecnologia de forma estratégica para transformar a administração pública e melhorar a vida das pessoas”, destaca diretor da RCD, José Marinho.

O Fórum reunirá prefeitos, gestores, vereadores, servidores públicos, empresas de tecnologia e universidades para debater soluções digitais e compartilhar boas práticas de inovação. Entre os convidados do encontro estão o Coordenador de Programas da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo, Sirlei Gonçalves, que apresenta o Programa de Apoio Tecnológico aos Municípios (Patem), o secretário de Segurança Urbana de São Paulo, que destaca as inovações e os benefícios do monitoramento através do Smart Sampa, o Secretário de Inovação e Tecnologia de Barueri, Randal Silva, o Prefeito de Santana de Parnaíba, Elvis Cezar, e o Prefeito de Rio Grande da Serra, Akira Auriani.

As inscrições são gratuitas para servidores públicos, vereadores, representantes de universidades e membros de entidades, e podem ser feitas pelo site: sympla.com.br/rcd. “O objetivo é promover a troca de experiências e fornecer subsídios que possam auxiliar as Prefeituras na construção de cidades inteligentes. No evento vamos conhecer como diversas cidades usam a tecnologia para reduzir custos e tornar o atendimento mais próximo e eficaz para o cidadão”, completa o diretor da RCD.