Fórum de Educação deixa legado para profissionais do Alto Tietê

Com o tema Educação Infantil: Desafios e Perspectivas em Tempos de Pandemia, o 1º Fórum Internacional de Educação dos Municípios do Alto Tietê chegou ao fim na noite da última quarta-feira (30/09) com uma intensa participação dos professores da região e de todo o Brasil. As cinco sessões virtuais realizadas durante o mês de setembro já tiveram mais de 70 mil visualizações e permanecerão abertas no portal do Fórum (www.forumeducacaoaltotiete.com.br), onde também estão disponíveis materiais de apoio aos professores e experiências desenvolvidas nas escolas municipais.

Promovido pelo Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat), o Fórum foi uma iniciativa das secretarias de educação de Arujá, Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Salesópolis, Santa Isabel e Suzano e representou uma importante oportunidade formativa aos profissionais da educação infantil num momento de imensos desafios provocados pela atual pandemia.

Especialistas nacionais e internacionais – Sara Barros, Paulo Fochi, Marcela Pardo, Alexsandro Santos, Fernando Mazzilli Louzada, Márcia Gil, Rita Coelho, Zilma Moraes, Emília Cipriano e Maria Malta Campos - trouxeram reflexões importantes sobre as práticas educativas neste momento em que as crianças ainda estão em casa com suas famílias e sobre os desafios que serão enfrentados quando acontecer a volta às atividades presenciais. Ressaltaram a necessidade de garantir os direitos de aprendizagem e desenvolvimento dos bebês e crianças pequenas e argumentaram sobre a importância de que o currículo da educação infantil se mantenha centrado nas crianças e não apenas nos conteúdos.

Os debates evidenciaram a necessidade de maior integração entre as políticas públicas de educação, saúde e assistência social e a grande importância de uma intensa aproximação entre as escolas e as famílias. A pandemia atinge a todos, mas produz consequências diferentes num país tão desigual como o Brasil. Essas diferenças precisam ser consideradas e respeitadas por todos, alertaram os especialistas. As situações de isolamento podem estar produzindo um “estresse tóxico” em crianças expostas a violência, subnutrição, conflitos familiares, perdas de entes queridos e falta de contato com outros colegas.

As discussões ainda chamaram a atenção sobre as consequências profundas desses traumas no desenvolvimento infantil e para os perigos da excessiva exposição a telas e atividades mediadas por tecnologias de educação remota. Também teve atenção especial a situação dos professores, duramente afetados pelas perdas e restrições causadas pela crise sanitária e que devem ser ouvidos, apoiados e participar ativamente dos preparativos para quando as escolas reabrirem, segundo os especialistas.

Na região, três cidades (Arujá, Ferraz de Vasconcelos e Santa Isabel) já suspenderam, por meio de decretos, as aulas presenciais neste ano e nas demais também não há previsão de retorno.

“O Fórum trouxe muitas contribuições para as várias redes que compõem o Alto Tietê sobre retorno às aulas presenciais, seja quando for, e o que fazer para acolher as crianças e acompanhar o desenvolvimento futuro na escola. Esse é o nosso cuidado e a nossa intenção”, avaliou o coordenador da Câmara Técnica de Educação do Condemat, professor Leandro Bassini, ao ressaltar como um dos méritos do Fórum a sua construção coletiva e regional, com o envolvimento direto das secretarias municipais de educação.

Nas conclusões dos trabalhos houve unanimidade de opiniões de que o Fórum é um legado permanente para o Alto Tietê.