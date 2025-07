Fórum de Mulheres de Suzano realiza 1ª etapa para 5ª Conferência Nacional de Políticas para Mulheres

O Fórum de Mulheres de Suzano, com o tema “Democracia e Igualdade: Mulheres em luta por uma cidade justa”, realiza a Conferência Livre de Suzano, primeira etapa para participar da 5ª Conferência Nacional de Políticas para Mulheres. O encontro acontece no dia 27 de julho (domingo), das 14 às 18 horas, na rua Nossa Senhora Aparecida, 176 – Vila Costa.

A Conferência Nacional será construída em quatro etapas. A primeira, e uma novidade desta edição, são as Conferências Livres – territoriais, regionais e temáticas. Seguida pelas Conferências Municipais, Estaduais e Distritais até, por fim, chegar na Conferência Nacional.

Segundo o Fórum de Mulheres de Suzano, que é formado pela Associação Beneficente Buscando Meu Lar (Abusmelar), pela Associação Brasileira de Apoio Filantrófico (Obraf), pela Associação Jardim Mirian e pela Central Pró-Moradia Suzanense (Cemos), as conferências livres são um momento de debater e dar voz a própria realidade. “É a sua chance de trazer as demandas mais urgentes da sua comunidade diretamente para o debate nacional”.

O Fórum ainda salienta que as delegadas para a etapa nacional serão eleitas nas conferências livres. “Seu voto e sua participação podem levar a nossa representante para o coração do debate nacional”.

“Venha somar sua força à nossa. Venha debater, propor, sonhar e construir conosco uma Suzano mais justa, igualitária e democrática para todas as mulheres”, finalizou o fórum suzanense.

5ª CNPM

A 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres (5ª CNPM), promovido pelo Ministério das Mulheres e pelo Conselho Nacional dos Direitos das Mulheres, em parceria com os entes federativos e a sociedade civil, será realizada de 29 de setembro a 1º de outubro, com o tema “Mais Democracia, Mais Igualdade, Mais Conquistas para Todas”.

Segundo o Ministério das Mulheres, a iniciativa busca a ampla participação das vozes das mulheres representadas por entidades, organizações e movimentos sociais, estabelecendo um diálogo entre sociedade civil e órgãos de promoção de políticas para as mulheres municipais, estaduais e do Distrito Federal, além do governo federal.

A 5ª CNPM vem reforçar pilares para a melhoria de vida real das mulheres, como autonomia econômica; igualdade de gênero dentro e fora do ambiente de trabalho; enfrentamento à violência, assédio e discriminação; acesso às políticas públicas; e estimular a participação das mulheres na política e em espaços estratégicos.

A Conferência Nacional é construída em quatro etapas: as conferências livres, que ocorrem entre os dias 28 de abril e 15 de agosto; as conferências municipais e regionais, que serão realizadas entre 28 de abril e 28 de julho; e as conferências estaduais e distrital, que terão início em 1º de julho e se estendem até 31 de agosto.

Ainda segundo o Ministério das Mulheres, as etapas preparatórias são fundamentais para consolidar diagnósticos locais e levantar propostas que reflitam a diversidade e as realidades das mulheres em seus territórios.

A última conferência nacional aconteceu em 2016.

Mais informações sobre a 5ª CNPM podem ser obtidas na plataforma https://brasilparticipativo.presidencia.gov.br/processes/CNPM5.