Fraudes bancárias são metade das 2,1 mil queixas registradas no Procon

As fraudes bancárias representam 50% das queixas sobre assuntos financeiros. Nesta mesma categoria os empréstimos consignados e cartões de crédito consignados, correspondem a 40% dessas reclamações. Na sequência das reclamações registradas vem telefonia com 25% e produtos 25%.

Foram registradas 2,1 mil chamadas no período de 2022. Entre elas estão Atendimento Preliminar (resolvido na hora do atendimento), Carta de Informações Preliminares ( formalização da reclamação), encaminhamento para fiscalização e Simples Consultas.

Em janeiro foram 175 reclamações, ao passo que em fevereiro foram 190; março (222) ; abril (173) ; maio (20); junho (185); julho (200); agosto (260); setembro (175); outubro (154); novembro (158) e dezembro (180).

O órgão registrou 650 chamadas no primeiro quadrimestre de 2023. Em Janeiro foram registradas 243 chamadas, sendo que 197 foram formalizações de abertura de reclamações e destas 105 foram resolvidas. Fevereiro contabilizou 130 chamadas, sendo que 102 formalizaram abertura de reclamações e totalizando 47 resolvidas no mês.

Em março, foram 170 chamadas, sendo que 142 formalizaram abertura de reclamações , o que resultou em 61 reclamações resolvidas. Para finalizar o quadrimestre, abril teve 107 chamadas, sendo 90 formalizações de abertura de reclamações, destas 21 resolvidas.

Em todos os meses, os "campeões" de reclamação são instituições financeiras, na grande maioria relacionados ao empréstimo consignado e fraudes bancárias.

O Procon de Suzano reforça a importância de tentar, quando extremamente necessário, empréstimos com instituições sólidas, como os bancos, e não financeiras, pois elas "facilitam" a concessão de crédito, o que aumenta sobremaneira a taxa de juros cobrada, colocando o consumidor em desvantagem excessiva.

“Além disso, as renegociações propostas, com "troco" para supostamente baixar o valor das parcelas, acabam por transformar a dívida numa "bola de neve" impagável”.

As reclamações no Procon de Suzano só ocorrem de forma presencial na unidade (Rua Baruel, 126 - Vila Costa). Todavia, para sanar as dúvidas dos consumidores, há o e-mail (procon@suzano.sp.gov.br) e os telefones (11) 4747-7322 e 4744-7461 como meios de contato também. Além disso, a abertura de reclamação ocorre somente de segunda a quinta-feira, das 8 às 16 horas. Às sextas-feiras são realizadas as audiências de conciliação.

O órgão recebe toda e qualquer reclamação que envolva uma relação de consumo, ou seja, que envolva consumidor, fornecedor e/ou prestador de serviço. Além disso, é realizado o desbloqueio de senha da Nota Fiscal Paulista.

A Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) de Suzano registrou 2,1 mil reclamações de consumidores que tiveram algum tipo de problema na prestação de serviço de alguma empresa.