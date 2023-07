Frente fria derruba temperaturas em Suzano e região neste final de semana

Após uma semana inteira de dias úteis quentes, o final de semana será de frio intenso em Suzano e nas demais cidades do Alto Tietê. Pelo menos é o que diz a Defesa Civil do Estado, que também soltou um alerta de baixas temperaturas para a região entre esta quinta-feira (13) e o próximo domingo (16).

O alerta - divulgado no início da tarde desta quarta-feira (12) - diz que o Alto Tietê - assim como toda a Região Metropolitana de São Paulo - poderá ter temperaturas mínimas atingindo os 8°C, com sensação térmica chegando a 5°C.

O frio será tão forte que, em alguns pontos do Estado de São Paulo, a sensação térmica poderá ficar abaixo de 0°C, como na Serra da Mantiqueira, onde a previsão é de -1°C.

Em Suzano, segundo o portal Climatempo, a previsão na sexta-feira (14) é de que a temperatura atinja 9°C de mínima. No sábado, ela pode ser de 10°C e, no domingo, de 12°C, com máximas elevando dia a dia (19°C na sexta, 21°C no sábado e 25°C no domingo).

O alerta da Defesa Civil vale para várias regiões do Estado. A previsão de mínima de 8°C com sensação de 5°C vale, além de Suzano e Alto Tietê, também para a capital paulista e para as regiões de Presidente Prudente e Marília.

"Entre os dias 13 e 16 de julho, uma frente fria seguida por uma massa de ar frio trará temperaturas baixas e formação de geada em pontos isolados em todo o Estado", informou a Defesa Civil no comunicado.

Para quem vai descer a serra no final de semana sentido as cidades do Litoral Paulista, a previsão é de mínimas podendo chegar a 12°C na Baixada Santista, com sensação térmica de 9°C.