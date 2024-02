Frente LGBTI+ de Suzano colocará nas ruas o Bloco de Carnaval 'Saia da Frente'

A Frente LGBTI+ de Suzano colocará esse ano, pela segunda vez, seu Bloco de Carnaval "Saia da Frente" nas ruas da cidade. A concentração do bloco terá início às 14h30 da segunda-feira de Carnaval (12/02) na Rua Maria de Lourdes Molina Vieira, 42, no Parque Maria Helena e vai caminhar , a partir das 16h, pelas ruas Anita Garibaldi, Avenida Vereador João Batista Fitipaldi, Rodovia João Afonso de Souza Castelano, Rua Abdo Rachid, Rua Campo Salles, Rua Benjamin Constant e finalmente Rua Presidente Nereu Ramos de onde fará a dispersão às 19 horas. O bloco vai contar com som eletrônico, mas sua atração principal será sua banda com as tradicionais marchinhas de carnaval de rua.