Frente LGBTQIAP+ alega falta de diálogo; Prefeitura diz que está à disposição

A Frente LGBTQIAP+ de Suzano, que organiza a Parada LBGTQIAP+ na cidade, alegou uma dificuldade no diálogo com a Prefeitura. Para o ano de 2025, a parada está prevista para o dia 20 de julho e deve receber uma emenda parlamentar por parte do deputado estadual Guilherme Cortez (PSOL).

“A verba será recebida a fim de que o evento possa ter mais estrutura e ocorrer de maneira com que os presentes tenham uma melhor experiência, inclusive de segurança”, disse a Frente LGBTQIAP+. No entanto, de acordo com a organização da parada, para que a verba seja de fato enviada para o evento, é necessário que a Prefeitura assine uma carta de anuência, onde sinalizam que estão cientes da realização do evento. De acordo com a organização, “o problema de falta de diálogo acontece desde a primeira edição, realizada em 2022”.

A Frente LGBTQIA+ alega, ainda, que foi feita a notificação, por meio do deputado estadual Guilherme Cortez, responsável pela emenda parlamentar, de uma reunião urgente que deveria ser realizada na segunda-feira (26).

Prefeitura

A administração afirma que não tem ciência de verbas parlamentares destinadas à realização do evento e que não recebeu qualquer ofício sobre o tema. “A única comunicação foi quanto ao interesse do movimento Frente LGBTQIAP+ Suzano na promoção do evento, conforme as edições anteriores já realizadas, desde que haja definição e aprovação prévia do percurso, de modo a assegurar tanto o direito à manifestação quanto o direito de ir e vir dos cidadãos”, escreveu a Prefeitura.

A administração se colocou à disposição para garantir a segurança e a organização do trânsito durante a parada, mas reforçou que “não assume a responsabilidade pela realização”.