Frequentadores aprovam melhorias no Parque Max Feffer

O Parque Municipal Max Feffer foi recuperado. Essa é a opinião de frequentadores. As melhorias tiveram seu início em janeiro. Desde o início de 2017 uma série de intervenções foram feitas.

A Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos realizou a capinação, poda de árvores e renovação das instalações do local, além da troca das lâmpadas. Em abril, por meio da Secretaria de Segurança Cidadã, foi instalado o posto da Guarda Civil Municipal (GCM) no local, com a inclusão de rondas com motocicleta, além de um posto de atendimento à população.

O objetivo é reduzir a incidência de furtos, vandalismo e uso de entorpecentes nas dependências do parque.

O administrador do parque Milton dos Santos, de 49 anos revela que além da segurança, outras modificações foram feitas. "Pintamos todas as edificações daqui do parque. Estamos construindo um campo society atrás do prédio da piscina", conta. A população tem respondido positivamente às mudanças e melhorias. O parque está investindo em projetos para a população. Um deles é a ginástica laboral que é oferecida gratuitamente e que até agora já conta com uma média de 45 alunos. A professora de Educação Física, Juliana dos Santos, de 31 anos, é uma das coordenadoras.

"Montamos esse projeto e colocamos em prática em maio. Oferecemos aulas de ginástica, alongamento, circuito fechado e abdominal no horário de manhã e a tarde, depois tem atividades como aulas de jiu-jitsu e aulas de capoeira no período da noite", revela.

Além disso, a administração municipal, por meio do Gabinete do Prefeito e da Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos, informou que a Arena Multiuso do Max Feffer, que se encontra com as obras paralisadas desde 2016, vai se viabilizar.

Opinião

Maria das Mercedes, de 77 anos, aprova as melhorias que foram feitas no parque "O parque está 90% melhor. Antes ele estava abandonado, não tinha guardas. Eu quase fui assaltada uma vez quando vinha caminhar" conta. Richard Pinheiro, de 25 anos, diz que se lembra do parque anteriormente e que notou as melhorias que foram feitas. "A limpeza está sendo feita, a implantação da lanchonete foi bacana, os guardas andando pelo parque dão mais segurança", revela.

O técnico de manutenção Carlos Nogueira, de 35 anos também relata positivamente as mudanças feitas no parque "A grama está sendo cortada e o parque está mais limpo também. Só precisa melhorar a iluminação de um trecho do parque para as pessoas andarem e fazerem os exercícios à noite", conta. Ele também questiona sobre a volta da piscina. O parque é aberto todos os dias das 06h às 21h e estima-se que por dia aproximadamente 1.200 pessoas passeiam pelo local.