Frequentadores pedem melhorias nas praças centrais de Suzano

Frequentadores das praças centrais de Suzano apontam problemas de infraestrutura, limpeza e segurança nos espaços públicos. Entre as principais queixas estão a falta de bebedouros em funcionamento, a presença de pessoas em situação de rua e a necessidade de manutenção.

Na Praça dos Expedicionários, a moradora Tatiane Gonzaga afirma que o local é agradável para descanso, mas precisa de melhorias. “A praça é boa para descansar, mas falta mais limpeza e segurança. Muito morador de rua, a gente fica meio inseguro. Os bebedouros estão quebrados e ninguém arrumou, as lixeiras também precisam de manutenção”, relata.

A aposentada Neusa Maria Lemes, que visita a praça com frequência, também sente falta do bebedouro, especialmente nos dias de calor. “Eu venho sempre aqui e sinto falta do bebedouro, principalmente nesse calor. É um lugar agradável, mas às vezes os moradores de rua abordam quem está passando”, comenta.

Já Elaine Matheus, que passa pelo local diariamente para trabalhar, considera o estado de conservação da praça ruim e relata problemas no período de chuvas. “Quando chove, formam muitas poças e fica difícil circular pela praça”.

Na Praça João Pessoa, a visitante Sueli Amaral, moradora de Arthur Alvim, avalia positivamente o espaço. “A praça é arborizada, limpa e pra mim é mais bem cuidada que muitas outras”, afirma.

Em contrapartida, o taxista Doniseti Grion, que trabalha em frente ao local há 30 anos, aponta problemas. “Aqui precisa de mais limpeza e segurança. Tem mau cheiro de urina, muito morador de rua e usuários. E faz falta um banheiro público para quem trabalha ou passa pelo local”, destaca.



O que diz a prefeitura

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente informou que a Praça João Pessoa passa por lavagem às sextas-feiras para eliminação de sujeira e odores. Ainda segundo a pasta, uma equipe esteve no local na tarde de quarta-feira (18) e não constatou nenhuma das irregularidades mencionadas nas denúncias.

Sobre a Praça dos Expedicionários, a secretaria informou que o espaço integra o projeto “Adote uma Praça”, que estabelece parcerias com a iniciativa privada para reforçar a manutenção das áreas verdes de lazer. O local é cuidado pelo Hospital de Olhos do Alto Tietê e recebeu manutenção em janeiro para correção de alguns pontos. Em relação à presença de pessoas em situação de rua, a administração municipal informou que equipes do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) realizam abordagens para oferecer acolhimento na rede municipal, que inclui o Centro Social Bom Samaritano e a Casa da Passagem, somando 80 vagas.

Sobre o suposto bebedouro mencionado pelos frequentadores, a Secretaria de Meio Ambiente esclareceu que o equipamento existente era um chafariz e foi desativado para evitar que o local se tornasse criadouro de mosquitos transmissores de doenças.

Orienta que solicitações podem ser registradas na Ouvidoria Municipal pelo telefone 0800-774-2007 ou pelo e-mail ouvidoria@suzano.sp.gov.br.

