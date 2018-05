Frio obriga reforço de abordagem às pessoas em situação de rua

A queda de temperatura tende a ser severa com as pessoas que se encontram em situação de rua. Muitos procuram abrigos nesta época do ano para não dormir nas calçadas e ficar a mercê dos 8 graus registrados pelo termômetro, no período noturno, nos últimos dias. De acordo com a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, as abordagens a essas pessoas são reforçadas nesta época. O número de vagas no abrigo parceiro da municipalidade, o Centro Social Bom Samaritano, é feito por meio de chamamento público. Com isso, as vagas são pré-definidas e não aumentam durante a época do frio.

"Em razão das vagas pré-definidas ofertadas pela Administração Pública, as mesmas não aumentam durante o inverno.

Porém, o próprio abrigo atende a demanda excedente com o auxilio de doações e apoio de voluntários", informa a pasta. A Prefeitura também ressaltou que roupas de frio são fornecidas por meio da parceria com o Centro Social Bom Samaritano.

Ações

Por meio do Centro de Referências Especializado em Assistência Social (Creas), são realizados encaminhamentos médicos para que as pessoas que estão na rua, em razão de alcoolismo ou drogas, possam realizar tratamento médico. "Para aqueles que não têm interesse em ir para o abrigo o Creas e o Bom Samaritano disponibilizam espaço para que os mesmos façam sua higiene pessoal, desde que sejam encaminhados pelos Creas".

Também é feito o auxílio na busca pela família e na busca por um emprego. É oferecido também, capacitação em Oficinas que são desenvolvidas no próprio Centro Social.