Funcionários da UPA participam de capacitação em primeiros-socorros

Os funcionários do setor administrativo da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas André de Abreu, do bairro Jardim Revista (rua Guarani, 200), participaram de uma capacitação em primeiros-socorros no pátio externo do equipamento, na tarde desta quarta-feira (18/10). O objetivo do treinamento, promovido pela direção administrativa e conduzido pela gestão de Enfermagem da UPA, teve o objetivo de aprimorar o conhecimento dos profissionais assistenciais para acolhimento e prestação de serviço em emergências.

Dentre as atividades desenvolvidas junto ao grupo, que contou com 18 profissionais, foram reforçadas orientações quanto às obrigações legais relacionadas ao atendimento de primeiros-socorros; aos procedimentos referentes às Manobras de Heimlich, para desobstrução de vias aéreas; em relação à conduta correta em ocasiões de crises convulsivas; e no que diz respeito às informações acerca do reconhecimento de potencial vítima.

Participaram da atividade a diretora administrativa da UPA, Andressa Angelone; o gestor de Enfermagem da unidade, Romualdo Ribeiro Rosa; funcionários do Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde (INTS) e profissionais terceirizados. Um segundo treinamento será realizado no dia 24 de outubro, visando capacitar um outro grupo de trabalhadores com as mesmas orientações. Andressa Angelone afirmou que o aprimoramento contínuo dos procedimentos adotados na unidade elevam a qualidade do atendimento prestado à população. “Entendemos que, para esses casos específicos, seria muito importante garantir a capacitação também dos profissionais do setor administrativo, que podem ajudar os pacientes em caso de emergências”, apontou a diretora.

O secretário de Saúde de Suzano, Pedro Ishi, frisou que as unidades que compõem a rede municipal contam com equipes de alto nível para prestar o suporte adequado aos pacientes. “Nossos profissionais são muito preparados e desenvolvem um trabalho de excelência para cuidar da nossa população. Os treinamentos são importantes para reforçarmos os procedimentos junto aos profissionais que atuam no atendimento ao público”, declarou o chefe da pasta.