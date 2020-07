Funcionários do Centro de Distribuição dos Correios de Suzano passam por exames

Funcionários do Centro de Distribuição dos Correios de Suzano foram encaminhados para a realização de exames do novo coronavírus (Covid-19), e a distribuição dos objetos postais foi redirecionada para outras unidades operacionais. As informações foram passadas pela estatal após o DS veicular reportagem na edição de ontem, afirmando que o Centro de Distribuição segue funcionando, mesmo após decisão de fechar por parte da Justiça do Trabalho.

Em nota, os Correios afirmaram que seguem acompanhando a situação de saúde dos empregados e prestam apoio necessário. O Centro de Distribuição dos Correios em Suzano passou por uma sanitização na última segunda-feira (29). A unidade vai retomar as atividades após serem concluídas todas as medidas sanitárias adotadas pelos Correios.

Sobre o número de funcionários, a estatal informou que “seguindo o valor institucional de respeito às pessoas, os Correios não fornecem ou expõem informações relacionadas ao efetivo, pois geram, de maneira desnecessária, insegurança a população e aos empregados. Eventualmente, tais dados podem ser repassados apenas à autoridade médica dos órgãos responsáveis pelo monitoramento da situação de emergência e saúde pública.”

A estatal também lamentou os transtornos causados aos clientes.

Suspensão

Segundo a Justiça do Trabalho, sete pessoas foram confirmadas com o novo coronavírus (Covid-19) no Centro de Distribuição de Suzano. Porém, de acordo com o Sindicato dos Trabalhadores da Empresa Brasileira de Correios Telégrafos e Similares de São Paulo, Grande São Paulo e zona postal de Sorocaba (Sintect), 20 pessoas foram afastadas, e 13 delas aguardam testes da empresa.

A Justiça, então, determinou suspensão das atividades e realização de exames aos trabalhadores. O DS foi ao prédio, que fica na Marginal do Rio Una, e apurou que entregas ainda aconteciam na última terça-feira (30) com funcionários de outras localidades.