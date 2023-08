Fundação Casa, Condemat e Fundação Roberto Marinho promovem seminário em alusão ao Dia da Juventude

A Fundação Casa, em conjunto com o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) e a Fundação Roberto Marinho realizam um seminário sobre a "Inserção de Aprendizes em Situação de Vulnerabilidade”, na próxima quinta-feira (10/08), das 10h às 12h.

O evento, em alusão ao Dia da Juventude, celebrado anualmente em 12/08, acontecerá na sede da 17ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Mogi das Cruzes. O seminário é voltado para empresários, atores do sistema de garantia de direitos e prefeituras do Alto Tietê.

O Seminário contará com a presença de representantes da Câmara Técnica do Condemat, da Divisão Regional do Vale do Paraíba (DRVP) e da Gerência de Pós-Medida, ambas da Fundação Casa, do Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável da Fundação Roberto Marinho (Cieds-FRM), do Judiciário, do Instituto Recomeçar, do Instituto Ser+ e da Ordem dos Advogados (OAB).

A programação do Seminário debaterá dois eixos distintos. O primeiro trará como tema “Oportunidade aos Jovens e a Importância das Empresas na Redução da Desigualdade Social” e terá painéis com apresentações da Fundação Roberto Marinho, do Cieds, do Instituto Ser+ e da DRVP da Fundação Casa.

O segundo eixo do evento abordará o tema “Articulação das Políticas Públicas no Atendimento de Adolescentes/Jovens na Pós-Medida Socioeducativa”, e contará com apresentações da Fundação Casa, do Juizado da Vara da Infância e da Juventude de Mogi das Cruzes e do Instituto Recomeçar, que apresentará um vídeo em conjunto com a Fundação Casa.

De acordo com o presidente da Fundação Casa, João Veríssimo Fernandes, o seminário será de grande valia para estabelecer um ponto de contato entre assuntos como empregabilidade e distanciamento de adolescentes dos meios infracionais.

“Ações de aprendizagem são as melhores ferramentas para combater a vulnerabilidade e dar uma oportunidade de capacitação e experiência profissional para os jovens, principalmente para aqueles que vem desse contexto e que cumpriram medidas socioeducativas”, concluiu.

O presidente do Condemat e prefeito de Mogi das Cruzes, Caio Cunha ressalta o comprometimento da região com a reinserção dos adolescentes e a importância da participação da iniciativa privada.

“Fomos pioneiros na parceria com a Fundação Casa para o avanço do Pós-medida nas cidades do território do Condemat, mas o poder público não pode estar sozinho. É fundamental o envolvimento de diversos setores e a sensibilização das pessoas. Esse seminário propiciará isso”, finalizou.

“Ao oferecermos aos jovens uma oportunidade de ingresso no mundo do trabalho estamos dando a ele perspectiva de futuro. A aprendizagem é a oportunidade para que os jovens tenham sua primeira experiência profissional amparados pelo sistema protetivo do Estado e, ainda, com qualificação profissional”, destacou Marcelo Bentes, relações institucionais da Fundação Roberto Marinho.

Seminário “Inserção de Aprendizes em Situação de Vulnerabilidade”

Data: quinta-feira (10/08/23), das 10h às 12h

Local: OAB de Mogi das Cruzes

Endereço: Avenida Cândido Xavier de Almeida e Souza 175 – Vila Partenio – Mogi das Cruzes/SP