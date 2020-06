Fundação Casa registra 67 casos positivos de Covid-19 no Alto Tietê

As unidades da Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente (Fundação Casa) em Itaquaquecetuba registraram 67 casos de Covid-19. A testagem foi realizada em parceria com o Instituto Butantan. De acordo com a instituição, 247 pessoas foram testadas, sendo 140 servidores da instituição, 36 profissionais terceirizados e 71 adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas nos centros Terra Nova e Itaquá.



Entre os 67 casos positivos para o novo coronavírus estão 32 servidores, 9 terceirizados e 26 internos. A fundação afirma que os resultados dos testes dependem de confirmação pelo teste RT-PCR, uma vez que a testagem foi realizada com o chamado teste rápido. Os demais exames, 180, deram negativo.



Segundo a autarquia, a necessidade da testagem massiva partiu da identificação de sete adolescentes que apresentaram sintomas de gripe, tendo sido submetidos a testes pela Unidade Básica de Saúde. Ainda de acordo com a Fundação Casa, os sete adolescentes já não apresentam sintomas gripais e os demais jovens e servidores testados nas unidades em Itaquaquecetuba também estão assintomáticos.



Seguindo os protocolos de saúde, os servidores e terceirizados foram afastados do trabalho por 14 dias. Já os adolescentes que testaram positivo estão em isolamento em espaços específicos nos Centros de Atendimento Socioeducativo. Todos os casos estão sendo informados para o judiciário, conforme provimento do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Ações da Fundação

Logo após a decretação da pandemia, a Fundação Casa criou internamente o Comitê de Gerenciamento de Crise. O órgão é responsável pela tomada de decisões e implementação de medidas em todos os centros socioeducativos do Estado. A instituição informou que, graças ao trabalho desse órgão, não há registro de casos graves de coronavírus nas unidades, entre os servidores ou adolescentes.



Todos os funcionários estão paramentados com Equipamentos de Proteção Individual (EPI), além de receberem orientações sobre os procedimentos de limpeza e higiene. Os profissionais também são apoiados pela equipe de saúde da sua respectiva divisão regional e pela Superintendência de Saúde da Fundação.



As atividades presenciais nos centros foram suspensas, como visitas dos familiares, atividades religiosas, palestras, serviço voluntário, aulas da educação escolar com professores da rede pública estadual e cursos e oficinas executados por organizações sociais parceiras. As saídas externas dos adolescentes também foram suspensas, exceto nas situações de urgência e emergência.