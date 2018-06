Fundo Social adere aos projetos estaduais Costurando o Futuro e Natal Espetacular

A presidente do Fundo Social de Solidariedade de Suzano e dirigente do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), a primeira-dama Larissa Ashiuchi, assinou dois convênios com o governo estadual para adesão aos projetos Costurando o Futuro e Natal Espetacular. A cerimônia foi realizada na manhã desta segunda-feira (11), no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, com a participação da primeira-dama do Estado, Lúcia França.

O projeto Costurando o Futuro terá o objetivo de formar cidadãos em Corte e Costura e Serigrafia (estamparia) para confecção de uniformes. Já o Natal Espetacular deverá transformar materiais recicláveis em objetos decorativos para as comemorações de 25 de dezembro.

Durante a cerimônia, a primeira-dama do Estado enalteceu a importância dos convênios, uma vez que eles deverão oferecer apoio à rede municipal de ensino e ao meio ambiente. “Esses são os primeiros convênios sob minha gestão. Fico extremamente feliz e grata pelo apoio dos municípios, pois acredito que são iniciativas que deixarão um legado de ensinamento. O Natal Espetacular, por exemplo, vai transformar garrafas Pet, que demoram cerca de cem anos para se decomporem, em enfeites decorativos para a cidade. Vamos ajudar o meio ambiente e tornar os municípios mais bonitos”, afirmou.

Para a presidente do Fundo Social de Suzano, os novos projetos vão se somar com as ações já desenvolvidas na cidade, como a formação e a capacitação de pessoas, bem como os trabalhos artísticos realizados com materiais recicláveis. “No ano passado, enfeitamos a Praça dos Expedicionários, no centro, com papel machê, ou seja, realizamos a reciclagem de jornais e revistas. Nossa expectativa para o Natal de 2018 é ampliar as decorações, só que agora com as garrafas Pet”, informou.

Larissa lembrou ainda que além dos convênios firmados nesta segunda-feira, Suzano conta com outros cinco projetos em parceria com o governo do Estado. “O nosso município dispõe de cursos da Escola da Moda, da Escola da Beleza, da Escola de Construção Civil e do Polo Regional da Padaria Artesanal, além das nossas cinco Hortas Educativas. Hoje firmamos mais dois convênios, que vão nos ajudar a ampliar a oferta de ações sociais em nossa cidade. Agradeço a primeira-dama Lúcia França e ao governador Márcio França pela oportunidade e pelo apoio de sempre”, concluiu.