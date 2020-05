Fundo Social amplia ações em Suzano durante pandemia

O Fundo Social de Solidariedade de Suzano ampliou as ações na cidade durante o período de pandemia causado pelo novo coronavírus. Ao todo, a entidade presidida pela primeira-dama Larissa Ashiuchi, conta com quatro projetos em pleno funcionamento, além de outras duas ações que contam com o apoio do Fundo Social.

A ação mais recente iniciada pela entidade é o projeto Apoio Suzanense, que consiste na ideia de que famílias da cidade escrevam cartas de apoio aos profissionais da Saúde, Assistência Social, Segurança Pública, assim como pessoas da melhor idade que estão em asilos e também aqueles que receberão máscaras do órgão durante a pandemia de Covid-19. Para aqueles que desejaram participar da ação, basta enviar um texto ou a foto da carta para o e-mail fuss@suzano.sp.gov.br.

O projeto de Apoio aos Profissionais da Saúde também tem sido realizado pelo órgão com o apoio do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe). Neste projeto, todos os profissionais da área da Saúde são beneficiados com alimentos fabricados pela entidade, como pães, bolos e broas. A distribuição dos alimentos ocorre periodicamente nos equipamentos de Saúde da cidade.

Outra ação realizada pelo Fundo Social é a confecção e oferta de máscaras, que também conta com o apoio do Saspe e da Secretaria Municipal de Saúde. A iniciativa é voltada aos costureiros da cidade que tenham a habilidade e o interessem em produzir máscaras de proteção, sobretudo aqueles que estejam desempregados ou que tenham se formado no curso de Costura do Saspe. A expectativa é de que sejam produzidas cerca de 40 mil máscaras.

O órgão também iniciou uma campanha emergencial de arrecadação de alimentos e produtos essenciais para famílias em situação de extrema vulnerabilidade nesse período de quarentena. Interessados em doar devem entrar em contato com o Fundo Social pelo número (11) 4745-2195 para que uma equipe vá até o local realizar a retirada dos donativos. Empresas também podem realizar doações.

Além das ações organizadas diretamente pelo órgão, outros dois projetos contam com o apoio do Fundo Social. Uma dessa ações é o acolhimento a pessoas em situação de rua, que é organizado pela Secretaria de Assistência Social do município.