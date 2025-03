Fundo Social amplia pontos de troca para ingressos do Suzano Music Festival

O Fundo Social de Solidariedade de Suzano, em parceria com o Shibata Supermercados, está ampliando as oportunidades para a troca solidária de ingressos para o Suzano Music Festival.

Isso porque, neste sábado (29/03), um ponto especial será montado na unidade da avenida Armando Salles de Oliveira, 1.520, no bairro Parque Suzano, das 10 às 20 horas. O objetivo é facilitar a arrecadação e incentivar as doações no fim de semana, garantindo que mais pessoas consigam ingressos para os shows.

Além deste novo ponto, outra novidade é que agora os ingressos também poderão ser trocados por caixas de chocolate. A ação faz parte da campanha “Páscoa Solidária”, que busca levar alegria e carinho às crianças em situação de vulnerabilidade. Assim, quem deseja curtir as apresentações pode optar por doar uma caixa de bombons em vez do alimento solicitado para cada artista.

O festival faz parte das comemorações pelos 76 anos de emancipação político-administrativa de Suzano e será realizado entre o dia 2, data do aniversário da cidade, e 6 de abril, no Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador). Para realizar a troca de ingressos, é necessário ter mais de 16 anos. Crianças menores de 6 anos não precisam realizar a troca, mas devem apresentar um documento original com foto e estar acompanhadas pelos pais ou responsáveis legais.

Já os moradores que possuem entre 7 e 15 anos precisam efetuar a troca, apresentar documento original e estar acompanhados por um responsável. No caso de jovens de 16 e 17 anos, é obrigatória a apresentação do ingresso e do documento original. Caso queiram acessar o evento sem acompanhante, precisam apresentar uma autorização autenticada pelo responsável legal. Cada pessoa poderá retirar até cinco ingressos por apresentação mediante apresentação do CPF.

Vale ressaltar que os shows não serão custeados pela prefeitura e toda estrutura e organização do evento ficarão a cargo da empresa responsável pela realização do Suzano Music Festival.

A presidente do Fundo Social de Solidariedade, Déborah Raffoul Ishi, destacou a importância da ampliação dos pontos de troca e da inclusão das caixas de bombom na arrecadação. “Nossa missão é garantir que a solidariedade esteja presente em cada ação do Fundo Social. Com essa nova possibilidade de troca, conseguimos unir a cultura com a campanha ‘Páscoa Solidária’, proporcionando um momento especial para as crianças que mais precisam. Contamos com a colaboração de todos para fazer a diferença na vida dessas famílias”, afirmou.

Já o prefeito Pedro Ishi reforçou o compromisso da gestão municipal com a promoção de eventos acessíveis e solidários. “O Suzano Music Festival é um presente para a população, mas também uma oportunidade de ajudar quem mais precisa. A troca solidária de ingressos fortalece o espírito de união e solidariedade na nossa cidade. Estamos felizes em proporcionar um evento grandioso, gratuito e com um impacto social tão positivo”.

Horários estendidos

Além do novo ponto de troca no Shibata, que funcionará exclusivamente neste sábado, o Suzano Shopping (rua Sete de Setembro, 555 – Parque Suzano) também segue como local de arrecadação, com horário estendido de segunda a sábado, das 10 às 22 horas, e no domingo, das 14 às 20 horas. O ponto está localizado no acesso à segunda direita da entrada principal.

Além dessas opções, as doações continuam sendo recebidas de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas, em diversos pontos da cidade. Os interessados podem realizar a troca nos seguintes espaços: Casa de Cultura Professor Luiz Antonio da Silva (rua Manoel Ramos, 14 – Parque Palmeiras); Centro Cultural Monteiro Lobato (rua Domingos Vitorino, 68 – Jardim Cacique); Centro Cultural Fumiko Fukushima Katsumata (rua Getúlio Moreira de Souza, 30 – Jardim Casa Branca); Centro Cultural Nelson da Cruz (rua Dr. Artur Saboya, 389 – Cidade Boa Vista); Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) Alberto de Souza Candido (rua Teruo Nishikawa, 512-712 – Jardim Gardênia Azul); Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi (rua Benjamin Constant, 682 – Centro); e a sede do Fundo Social, localizada no Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa.

Shows

As apresentações trarão grandes nomes da música nacional para Suzano. As apresentações começam no dia 2 (quarta-feira), com Belo, em comemoração ao feriado de emancipação político-administrativa. No dia 3 (quinta-feira), será a vez da dupla Zé Neto & Cristiano subir ao palco. Ana Castela se apresenta no dia 4 (sexta-feira), seguida por Bruno & Marrone no dia 5 (sábado). Para fechar a programação, Samuel Rosa, ex-Skank, faz seu show no dia 6 (domingo).

A entrada será garantida por meio da troca de alimentos ou caixas de chocolate, com cada apresentação tendo uma lista específica de doações aceitas. Para o show do Belo, serão aceitos um quilo de feijão, um litro de óleo ou um quilo de farinha. Para Zé Neto & Cristiano, um quilo de arroz ou um litro de óleo. Na apresentação de Ana Castela, a troca pode ser feita por um quilo de arroz, um quilo de fubá ou um litro de óleo. Já para Bruno & Marrone, os itens aceitos são um litro de óleo ou 800 gramas de leite em pó. Para o show de Samuel Rosa, a doação deve ser de dois pacotes de macarrão de 500 gramas ou um litro de óleo.