Fundo Social arrecada 5,5 mil itens com drive-thru solidário

O Fundo Social de Solidariedade de Suzano arrecadou 5,5 mil itens durante sua primeira grande ação deste ano, realizada entre 31 de janeiro e 2 de fevereiro em frente ao Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa. A iniciativa ocorreu por meio do drive-thru e na sede do órgão municipal (rua Baruel, 501, sala 224 – Centro). Denominado “Dia da Solidariedade”, o evento mobilizou todas as secretarias da prefeitura e garantiu a arrecadação de uma tonelada e meia de alimentos e mais de 4 mil produtos de higiene pessoal.

Para envolver um número maior de servidores e atrair a atenção dos motoristas que trafegavam pela rua Baruel, logo no primeiro dia, a administração municipal disponibilizou diversas caixas próximas ao recuo do prédio da prefeitura. Cada recipiente recebeu a identificação das pastas, com representantes da cada setor da prefeitura, de forma a incentivar uma disputa sadia em busca de um número mais expressivo de doações, que serão entregues às famílias em situação de vulnerabilidade social.

Ao contabilizar os itens armazenados ao longo dos três dias, se verificou que a Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos foi aquela que obteve a simbólica vitória, anotando 1.438,20 pontos a partir dos critérios adotados para os objetos doados, incluindo alimentos e produtos de higiene. Na segunda posição ficou a representação conjunta do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) e do Centro de Convivência da Melhor Idade (CCMI), que somaram 989,87 pontos. O terceiro lugar foi ocupado pela Secretaria de Esportes e Lazer, com 521 pontos. Esses setores receberam um certificado especial pela expressiva contribuição com a campanha.

Ao longo de todo o ano de 2023, o Fundo Social de Solidariedade conseguiu fazer a diferença na vida de milhares de pessoas. Por meio de iniciativas que promoveram a doação de alimentos e roupas, dentre outros itens, o órgão municipal alcançou inúmeras pessoas com uma arrecadação superior a 90 toneladas de alimentos, promovendo o atendimento a mais de 12 mil famílias na “Campanha do Agasalho” e alcançando mais de 11 mil crianças com o “Natal Solidário”. Ainda foram doados 13 mil ovos de chocolate durante a Páscoa e a distribuição de cinco mil cestas básicas.

A presidente do órgão municipal, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, destacou a contribuição de todos. “Essa ação tem um caráter muito especial porque envolve não só a equipe do Fundo Social como todas as secretarias municipais. Fizemos uma dinâmica na qual buscamos criar essa disputa do bem, para garantir uma quantidade expressiva de itens, auxiliando famílias com diversos alimentos e produtos de higiene pessoal. Queria agradecer a população e aos profissionais que participaram da campanha”, ressaltou ela.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi afirmou que o “Dia da Solidariedade” revela a atenção que a administração municipal tem destinado às campanhas do Fundo Social. “Promovemos diversas ações ao longo do ano com o objetivo de incentivar doações às famílias em situação de vulnerabilidade. Começamos 2024 com essa nobre proposta, que representou mais um exemplo de amor ao próximo. Celebramos o sucesso da iniciativa e vimos mais uma vez o espírito solidário da população suzanense”, frisou o prefeito.