Fundo Social arrecada mais de 100 mil peças com a Campanha do Agasalho

A presidente do Fundo Social de Solidariedade e dirigente do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), a primeira-dama Larissa Ashiuchi, divulgou na manhã de sexta-feira (15) que já arrecadou mais de 100 mil peças com a Campanha do Agasalho 2018. A novidade foi compartilhada após a doação de 300 cobertores que a Associação dos Corretores de Imóveis de Suzano (Acoris) fez à campanha, que chega ao fim em 20 de julho.

De acordo com Larissa, as mais de 100 mil peças já estão sendo distribuídas pela administração municipal em parceria com entidades assistenciais, contemplando famílias de baixa renda. Inclusive, os 300 cobertores doados pela Acoris serão disponibilizados nos Bazares Solidários e entregues às casas de acolhimento que necessitarem.

“Segundo o balanço do Fundo Social de Suzano, até o dia 15 de junho, já entregamos ao menos 90 mil peças, beneficiando diretamente mais de 3,6 mil famílias. Esse trabalho foi possível, graças aos 28 bazares que promovemos em diferentes regiões da cidade. Quanto aos cobertores, iremos encaminhá-los na próxima semana para triagem e, em seguida, estarão em nossos bazares, com o objetivo de contemplar aqueles que vivem em situação de vulnerabilidade social”, detalhou a primeira-dama.

Para o presidente da Acoris, Ademilson Alves Bernardes, a Campanha do Agasalho é um trabalho essencial e que na gestão da primeira-dama Larissa Ashiuchi vem sendo realizado de forma singular. “O cuidado e o carinho que o Fundo Social de Suzano tem com a população é o que nos motiva a firmar esta parceria. Acredito que estes cobertores vão ajudar muitas famílias. Vamos continuar apoiando a campanha e ficamos felizes em saber que com a nossa doação chegamos a 100 mil peças acolhidas”, comemorou.

Quem quiser participar da Campanha do Agasalho, pode fazer doação na Loja do Bem, que fica nas dependências do Suzano Shopping (rua Sete de Setembro, 555 – Conjunto Residencial Iraí) ou também pode entregar sua doação de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, na sede do Fundo Social de Solidariedade, localizada na sala 224 do Paço Municipal Firmino José da Costa (rua Baruel, 501, no centro). Mais informações pelo telefone (11) 4745-2195.