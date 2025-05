Fundo Social arrecada mais de 55 mil peças no primeiro mês da Campanha do Agasalho

O Fundo Social de Solidariedade de Suzano arrecadou 55.010 itens no primeiro mês da “Campanha do Agasalho 2025”, lançada em 25 de abril, durante evento promovido no Cineteatro Wilma Bentivegna, no centro.

O número contabilizado no último domingo (25/05) foi alcançado pelo registro das 26.210 peças que foram doadas nos 80 pontos de coleta disponibilizados, e com o recolhimento de outras 28.800 unidades, que foram recebidas a partir das ações porta a porta desenvolvidas em parceria com o Tiro de Guerra de Suzano (TG 02-081), nos bairros Jardim Imperador, Vila Amorim, Vila Mazza e Vila Urupês.

No período, a iniciativa também já tem cumprido seu propósito de levar agasalhos, blusas, calças, meias, calçados fechados e cobertores, sempre em bom estado, às famílias em situação de vulnerabilidade social que são assistidas pelas entidades sociais da cidade. Conforme estava previsto na apresentação da campanha, estão sendo organizados Bazares da Solidariedade em diferentes pontos de Suzano, para contemplar munícipes em situação de vulnerabilidade social.

Este trabalho beneficiou 250 famílias com a estrutura montada no Instituto Amar Holiness, na Vila Monte Sion, no dia 16; mais 150 famílias com ação realizada na Escola Municipal Professora Nizilda Alves Godoy, na Fazenda Aya, na terça-feira da última semana (20/05); outras cem famílias com o bazar organizado na Associação Amigos de Bairro Parque Umuarama, no Parque Alvorada, na quinta-feira passada (22/05); e também 150 famílias com o ponto instalado na Associação Amigos de Bairro Jardim Leblon, no Jardim Leblon, nesta segunda-feira (26/05).

Para facilitar a participação dos munícipes na campanha, que possibilitam a organização dos bazares, os 80 pontos de coleta foram distribuídos pelos quatro cantos da cidade em locais de fácil acesso como escolas, órgãos públicos, estabelecimentos comerciais e igrejas, cujos endereços podem ser verificados por meio do link bit.ly/pontossuzano.

A campanha tem como tema neste ano “Cubra Suzano de Amor” e conta com uma ampla rede de apoio, incluindo não só o Tiro de Guerra de Suzano (02-081), que realiza panfletagem e orientações dias antes das ações porta a porta, como também a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), e a Auge Embalagens. Como meta, foi estipulada a arrecadação de ao menos 150 mil itens e organização de 30 bazares.

Vale destacar que as peças passam por um processo de triagem para garantir que estejam em bom estado antes de serem disponibilizadas nos bazares. Um dos pontos ressaltados pelo Fundo Social é a necessidade de doações de roupas masculinas, que costumam ser em menor quantidade em relação às femininas.

A presidente do Fundo Social de Solidariedade, a primeira-dama Déborah Raffoul, frisou que a campanha está tendo a adesão da população. “Queríamos fazer um agradecimento especial a todos que estão abraçando a iniciativa. Temos visto que a cidade está mobilizada para garantir uma arrecadação expressiva, que nos possibilita ajudar muitas famílias em situação de vulnerabilidade social. Gostaria de cumprimentar todos os nossos parceiros, que têm colaborado muito com essa rede de apoio”, pontuou.

Por sua vez, o prefeito Pedro Ishi destacou os números relevantes deste primeiro balanço de atividades. “Temos que celebrar cada conquista desse processo. Essa é uma campanha histórica, que chega à casa das pessoas e toca o coração dos munícipes. Estamos promovendo um trabalho e beneficiando muitas famílias com os itens que estão sendo doados. Já organizamos quatro Bazares Solidários e chegamos em quatro bairros com as ações porta a porta, que nos permitiram atingir essa marca, que supera as 55 mil peças em um mês”, ressaltou o chefe do Executivo municipal.