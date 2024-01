Fundo Social arrecada mais de 90 toneladas de alimentos em 2023

O Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de Suzano conseguiu fazer a diferença na vida de milhares de pessoas em 2023. Por meio de iniciativas que promoveram a doação de alimentos e roupas, dentre outros itens, o órgão municipal alcançou inúmeras famílias em situação de vulnerabilidade social, arrecadando mais de 90 toneladas de alimentos, promovendo o atendimento a mais de 12 mil famílias na “Campanha do Agasalho” e alcançando mais de 11 mil crianças com o “Natal Solidário”. Ainda foram doados 13 mil ovos de chocolate durante o feriado de Páscoa e garantida a distribuição de cinco mil cestas básicas.

Um dos eventos mais marcantes em termos de arrecadação de alimentos ocorreu por ocasião da comemoração do aniversário de 74 anos de emancipação político-administrativa da cidade. Neste período, foram doados 60 toneladas de alimentos durante a troca de ingressos para os shows da banda de pop rock Jota Quest, do sambista Diogo Nogueira e da dupla sertaneja Matheus e Kauan, que tiveram o Parque Municipal Max Feffer como palco. Os interessados puderam adquirir uma entrada com a entrega de um quilo de alimento não perecível entre os dias 27 de março e 1º de abril.

Ainda no início do ano, o Fundo Social de Solidariedade promoveu uma importante ação para ajudar as vítimas das fortes chuvas no litoral norte do Estado durante o Carnaval. Os suzanenses abraçaram a iniciativa e doaram mais de 1,2 tonelada de alimentos na Arena Suzano durante a tarde do dia 24 de fevereiro. A contribuição fez parte da iniciativa de arrecadação solidária que aconteceu em várias cidades paulistas em prol das famílias afetadas na região atingida.

Por meio de uma contribuição do Parque Aquático Magic City, o órgão também recebeu a doação de uma quantidade expressiva de alimentos em agosto, quando representantes da empresa estiveram no Paço Municipal Firmino José da Costa para entregar 3,5 toneladas de alimentos. Na ocasião, foi reforçada a parceria que já resultou em mais de 35 toneladas de mantimentos encaminhadas desde 2021.

O contato com outras empresas ainda garantiu, em outubro, a doação de outros 755 quilos de alimentos. Nos dias 30 e 31, foi efetuada a arrecadação desta quantia na sede do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) e no Paço Municipal. Uma parte dos mantimentos, 307 quilos, foram doados pelo VIP Instituto de Música de Suzano, e outros 448 quilos de alimentos foram doados pela empresa ICL América do Sul.

O VIP Instituto de Música de Suzano também participou de uma outra ação em dezembro, em parceria com os Dragões Brasil Moto Clube, que garantiu a doação de mais de uma tonelada de alimentos. Toda a arrecadação foi destinada à composição da ceia de Natal das famílias suzanenses em vulnerabilidade social, cuja entrega ocorreu na Arena Suzano no último sábado (16/12).

Almoço de Natal

No mesmo dia da entrega das cestas, o Fundo Social de Solidariedade promoveu mais uma edição do “Almoço de Natal”, evento que reuniu duas mil pessoas, também na Arena Suzano. Na oportunidade, o público presente pôde realizar uma refeição festiva associada às tradições da culinária natalina. O evento, que foi acompanhado pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi e pela primeira-dama e presidente do órgão municipal, Larissa Ashiuchi, teve a participação de mais de 200 voluntários que, unidos, ajudaram a proporcionar mais alegria e dignidade às famílias suzanenses em situação de vulnerabilidade social.

Além das cestas e do almoço, ao longo do evento foram entregues presentes e brinquedos às crianças como carrinhos, bonecas, dentre outros itens distribuídos, e um show da banda “Retrosfera”.

A atividade recebeu apoio de diversas empresas e entidades, como Dragões Moto Clube; Fundação Mokiti Okada; Enkyo; Fundação Messiânica Mundial do Brasil; Shibata Supermercados e Shibata Casa e Moda; Associação Cultural, Esportiva e Agrícola de Suzano (Aceas Nikkey); Mago Supermercados; Suzano Shopping; Templo Honganji; Shopping das Carnes; Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde (INTS); Associação Fukuhaku; e Bunkyo Suzano, entre outros parceiros.

Páscoa solidária

Por meio do órgão municipal, foram doados 13 mil ovos de chocolate durante a Páscoa, no início de abril. As entregas foram feitas pelas associações assistenciais cadastradas junto à Prefeitura de Suzano, que garantiram doces de 150 gramas para a celebração das festividades pelas famílias.

Uma das entregas ocorreu na Associação Educacional Cícera Tereza dos Santos, localizada no Jardim Margareth, para 260 famílias. No ambiente, a equipe do órgão municipal foi recebida pelo presidente da entidade, José Alex Trajano, e pela vice-presidente Miriam Warttusch, que apresentaram às pessoas assistidas pelo serviço de acolhimento e reeducação.

Além desta, outras instituições do município também foram beneficiadas, incluindo a Associação de Moradores do Jardim Gardênia, no bairro Rio Abaixo; a Comunidade Kolping Santa Luzia, na Vila Maluf; e o Instituto Nacional de Ações Comunitárias (Indac), no Jardim São José. Somados. Os atendimentos nesses polos alcançaram 370 crianças e adolescentes.

‘Campanha do Agasalho’

A edição 2023 da “Campanha do Agasalho” chegou ao fim em 4 de agosto, após dois meses e meio de atividades, com um total de 173 mil peças arrecadadas e 12 mil famílias atendidas em toda a cidade. O número superou a expectativa de 160 mil coletas projetadas, totalizando uma média de 2,3 mil itens arrecadados todos os dias.

Para promover a entrega dos vestuários e fazer chegar as roupas a quem mais precisa, o Fundo Social promoveu 30 bazares solidários por toda a cidade desde 22 de maio, data de início da campanha, contemplando os bairros por meio do apoio das entidades assistenciais.

No período, o órgão contou com diversos parceiros, incluindo a Guarda Mirim de Suzano (GMS), a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), a Auge Embalagens, o Glicério Boulevard e o Tiro de Guerra de Suzano (TG 02-081). A exemplo, um dos principais colaboradores da iniciativa foi o Suzano Shopping que, por meio da “Sacola Solidária” e da “Loja do Bem”, contribuiu com um total de 5.158 peças arrecadadas por funcionários e frequentadores do local.

Em 2 de agosto, o Fundo Social recebeu a doação de 1.703 peças de agasalhos que foram angariados pelo polo da All Net Educação, contando com o apoio da Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos. Em 26 de julho, houve a doação de 300 cobertores por parte da Associação de Corretores de Imóveis de Suzano (Acoris), durante a inauguração da “Loja do Bem” do Suzano Shopping.

No dia 19 de julho, o órgão conquistou 350 peças de agasalhos, blusas e itens de vestuário em geral, doadas pela escola de idiomas One Way. Na ocasião, os materiais foram entregues na sede da unidade pela proprietária da escola, Mary Megale; a co-proprietária, Katharine Megale; e o supervisor Júlio César Pereira. Um dia antes, em 18 de julho, já haviam sido doados, aproximadamente, 200 itens entre cobertores e peças de roupa, por parte de um grupo de transportadores escolares do município.

A presidente do Fundo Social de Solidariedade, primeira-dama Larissa Ashiuchi, afirmou que o sucesso de todas as iniciativas se deve à mobilização da equipe envolvida nas ações e pela adesão dos munícipes. “Fizemos o bem para muitas famílias suzanenses. Arrecadamos muitos alimentos e roupas, dentre outros itens, por conta do intenso trabalho da nossa equipe e pela contribuição de todas as pessoas que abraçaram as iniciativas. Foi um ano de muita solidariedade”, frisou a primeira-dama.

Por sua vez, o prefeito Rodrigo Ashiuchi destacou o caráter solidário da população suzanense. “Parabenizo a todos os munícipes que colaboraram com o Fundo Social, entendendo a importância de cada iniciativa. São ações que têm o único propósito de ajudar famílias em situação de vulnerabilidade social. Por isso, nos empenhamos ao longo de todo ano, para que pudéssemos garantir mais dignidade a todos os cidadãos ao contribuir com inúmeros itens que fazem a diferença na vida dessas pessoas”, ressaltou o chefe do Poder Executivo municipal.