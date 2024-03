Fundo Social arrecada mais de três toneladas de alimentos no 1º dia de troca de ingressos para

A Prefeitura de Suzano, por meio do Fundo Social de Solidariedade, arrecadou mais de três toneladas de alimentos no primeiro dia de trocas de ingressos para os shows do Suzano Fest 2024, evento em comemoração ao aniversário de 75 anos de emancipação político-administrativa do município. A programação ocorrerá entre 30 de março e 2 de abril (sábado a terça-feira), no Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Centro).

Os interessados podem adquirir cada tíquete mediante a doação de um quilo dos seguintes alimentos: arroz, feijão, óleo, macarrão, molho de tomate e pó de café. As trocas podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas, até que as entradas se esgotem. Menores de idade devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis. Cada pessoa poderá obter até cinco bilhetes por show, totalizando 30 mil ingressos disponíveis para cada dia.

Os ingressos estarão disponíveis em seis endereços diferentes: no subsolo do Paço Municipal (rua Baruel, 501 - Centro); no Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) Alberto de Sousa Candido (rua Teruo Nishikawa, 570 - Jardim Gardênia Azul); no Centro Cultural Palmeiras Professor Luiz Antônio da Silva (rua Crispim Adelino Cardoso, 42 - Vila Júlia); no Centro Cultural Casa Branca Fumiko Fukushima Katsumata (rua Getúlio Moreira de Souza, 30 - Jardim Casa Branca); no Centro Cultural Boa Vista Nelson da Cruz (rua Artur Saboia, 389 - Cidade Boa Vista); e no Centro Cultural Colorado Monteiro Lobato (rua Domingos Victorino, 68 - Jardim Cacique).

Os alimentos arrecadados durante a ação passarão por triagem do Fundo Social de Solidariedade, que ficará responsável por organizar cestas básicas e distribuí-las às famílias necessitadas posteriormente.

De acordo com a primeira-dama e presidente do órgão municipal, Larissa Ashiuchi, além de proporcionarem entretenimento e diversão para a cidade, os shows programados para o aniversário de Suzano também têm o objetivo de promover a solidariedade e o cuidado com o próximo. “A participação neste evento não só garantirá momentos de lazer como também possibilitará contribuir para uma causa nobre. Os alimentos arrecadados terão como destino as famílias da nossa cidade que mais precisam. Estamos contando com o apoio de todos para ajudarmos milhares de pessoas”, afirmou.

O Suzano Fest 2024, evento organizado e realizado pela empresa MP Promoções, terá quatro dias de shows com os seguintes artistas: Alexandre Pires (30/03), Simone Mendes (31/03), Luan Santana (01/04) e Capital Inicial (02/04).