Fundo Social auxilia 17 mil famílias e arrecada 120 toneladas de alimentos

O Fundo Social de Solidariedade encerrou o primeiro semestre de 2025 com resultados que refletem sua ampla atuação em toda a região do município. Entre as principais ações realizadas, destacam-se as iniciativas de arrecadação e doação. Um total de 5,5 mil famílias receberam apoio por meio de cestas básicas, kits de higiene e fraldas, enquanto 12 mil participaram dos bazares promovidos durante a “Campanha do Agasalho”, totalizando 17 mil famílias atendidas.

As doações de alimentos e itens de higiene foram realizadas em parcerias com associações locais, como no “Suzano Music Festival”, que arrecadou 50 toneladas, ou no “Encontro de Carros Antigos” que conseguiu somar 1,4 mil quilos para distribuir às famílias em situação de vulnerabilidade. No total, durante o primeiro semestre, foram arrecadadas 120 toneladas de alimentos.

No contexto da “Campanha do Agasalho”, foram realizados 35 bazares distribuídos por toda a cidade, reunindo um total de 150 mil peças arrecadadas. As doações foram recebidas por meio de cem pontos de coleta espalhados pelo município.

Além da promoção dessas atividades, o Fundo Social também garantiu a segurança e a inclusão daqueles que mais necessitam. Durante os meses de março e abril, foram realizadas as iniciativas “Kit Maternidade”, “Todas por elas”, “Gincana de Páscoa” e “Gincana dos Servidores Solidários”.

Desenvolvido em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e com o Hospital e Maternidade de Suzano (HMS), o programa “Kit Maternidade” prevê a entrega mensal de cem kits com itens essenciais para os primeiros cuidados com o recém-nascido. Desde seu lançamento, em abril, já foram distribuídos 300 kits às mães suzanenses. Ainda na temática feminina, a campanha “Todas por Elas” arrecadou 1.207 absorventes para ajudar a garantir e promover a dignidade para as mulheres.

Pensando nas crianças, o projeto “Páscoa Solidária” mobilizou servidores públicos e munícipes com o objetivo de arrecadar caixas de bombons para crianças atendidas por associações. A ação resultou na doação de 5 mil caixas de bombons, que foram distribuídas a 43 associações localizadas em 25 bairros.

Ainda no campo da mobilização, a “Gincana dos Servidores Solidários” reuniu novamente os funcionários públicos em uma ação voltada à arrecadação de fraldas infantis. Ao todo, foram 55.415 itens distribuídos para famílias em situação de vulnerabilidade.

Além disso, o Fundo Social também é parceiro do projeto “Junte o Bem”, da SPMar, concessionária que administra os trechos sul e leste do Rodoanel Mário Covas (SP-21), que tem como objetivo arrecadar cadeiras de rodas para quem precisa, por meio de uma ação ecológica. A proposta consiste em reunir lacres de latas de alumínio e trocá-los por cadeiras de rodas e, neste semestre, já foram arrecadadas 280 garrafas PET de 2 litros cheias de lacres, que resultaram na troca de duas cadeiras. A presidente do Fundo Social, a primeira-dama Déborah Raffoul Ishi, destacou que as ações realizadas nos primeiros meses do ano reforçam o compromisso com a população suzanense. “Apoiar as famílias que mais precisam é um dos nossos principais objetivos”, afirmou ela.

O prefeito Pedro Ishi agradeceu a todos pelas iniciativas realizadas e destacou o sucesso dos primeiros seis meses de governo. “Ao longo deste semestre, diversas ações importantes foram executadas. Todos os secretários e vereadores têm se dedicado intensamente para garantir que o município continue avançando”.