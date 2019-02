Fundo Social dá início à campanha Cabide Solidário

O Fundo Social de Solidariedade de Suzano lança nesta segunda-feira (18/02) a campanha Cabide Solidário 2019, que tem como objetivo arrecadar esses itens para expor em araras as roupas que irão para doação na Campanha do Agasalho 2019, que terá seu lançamento oficial em 11 de abril.

As pessoas podem fazer a oferta de cabides novos ou usados, em bom estado, até o dia 29 de março. Eles serão utilizados nos Bazares Solidários realizados ao longo da Campanha do Agasalho deste ano. O prazo é para que seja possível a realização dos eventos, porém as doações são aceitas durante todo o ano, inclusive de outros tipos de itens, como alimentos, roupas e produtos de higiene.



A iniciativa da campanha Cabide Solidário é da presidente do órgão municipal, a primeira-dama Larissa Ashiuchi. “É uma doação, mas as famílias escolhem as roupas que precisam como se estivessem em uma loja. A apresentação adequada das peças durante a entrega às pessoas beneficiadas tem um significado importante na construção da autoestima dos beneficiados”, destacou ela.



Os interessados em participar podem encaminhar os cabides ao Fundo Social de Solidariedade de Suzano, que fica no Paço Municipal (rua Baruel, 501, sala 224, no centro). O atendimento é de segunda a sexta-feira, entre 8 e 17 horas. O telefone para contato é o (11) 4745-2195.